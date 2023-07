Film Action Korea, Barat, Indonesia Terbaik sepanjang Masa, Wajib Ditonton

BUAT kamu pecinta film bergenre action, kali ini Media Indonesia merangkum rekomendasi film action terbaik dan wajib ditonton. Yuk, simak daftar film action terbaik sepanjang masa penjelasan selengkapnya berikut ini!

Rekomendasi Film Action Terbaik Korea

1. The Point Men (2023)

Dibintangi Hyun Bin, The Point Men bercerita tentang penyanderaan turis Korea Selatan oleh kelompok ekstremis Taliban di Afganistan. Untuk menangani situasi tersebut, pemerintah Korea Selatan mengirimkan salah satu diplomat terhebat mereka, Jae-ho.Segala cara digunakan agar para tawanan sandera dapat dibebaskan. Namun, usaha tersebut gagal. Jae-ho kemudian terpaksa bekerja sama dengan agen khusus yang juga ahli di Timur Tengah bernama Dae-sik. Mereka harus segera menemukan solusi karena sandera mulai dibunuh kelompok ekstremis tersebut. Saksikan film yang berdasarkan kisah nyata ini di DailyMotion dan bilibili.tv.

2. Unlocked (2023)

Film Korea Action terbaru ini menampilkan Chun Woo-Hee, Kim Hee-Won dan Im Si-Wan. Unlocked bercerita tentang Na Mi, karyawan yang ponselnya hilang. Siapa sangka gara-gara kehilangan ponsel tersebut, nyawanya malah jadi terancam. Na Mi terus mengalami kejadian aneh setelah ponsel pintarnya hilang. Tak disangka, rupanya ponsel itu diretas sosok terduga pelaku kejahatan, mulai dari pencurian data dan pembunuhan. Fakta itu terungkap dari hasil penyelidikan seorang detektif. Bagaimana kisah kelanjutannya? Tonton sampai habis film bertema Action, Crime, Drama, Mystery, dan Thriller ini hanya di Netflix.

3. The Roundup (2022)

Merupakan sekuel dari The Outlaws, film ini diangkat dari kisah nyata. Dibintangi sekaligus diproduseri Don Lee alias Ma Dong-seok, The Roundup bercerita empat tahun kemudian setelah Insiden Heuksapa. Sang polisi garang yang diperankan Don Lee harus mengejar buronan yang kabur ke Vietnam bersama para rekannya. Film bertema Action/ Crime yang tembus box office di Korea Selatan ini bisa disaksikan di Vidio.com dan Netflix.

4. Mission: Possible (2021)

Bergenre Action dan Comedy, film ini dibintangi Kim Young-Kwang dan Lee Sun-Bin. Alkisah, ada seorang agen rahasia yang menjalankan misinya mengalami salah paham. Ia mengira seorang penyelidik swasta adalah agen Badan Intelijen Nasional. Kesalahpahaman itu pun membuat keduanya bekerja sama menyelidiki penyelundupan senjata berskala besar antara Tiongkok dan Korea. Film ini sarat aksi perkelahian seru yang dikombinasikan dengan rangkaian adegan lucu. Disutradarai Kim Hyeong-Joo, Mission: Possible bisa disaksikan di IQIYI, tvN, MaxStream, VIU, dan Vidio.com.

5. Hitman: Agent Jun (2020)

Memadukan Action dan Comedy, film ini menghadirkan Kwon Sang-Woo dan Jung Joon-Ho. Ada seorang penulis buku komik yang tak begitu laku. Ia kesulitan menafkahi anak istrinya. Putus asa, ia pun minum alkohol dan mabuk. Saat mabuk, ia malah menggambarkan komik yang membeberkan rahasianya sebagai mantan pembunuh bayaran. Celakanya lagi, komik itu sudah terlanjur diposkan secara daring.

Alhasil, ia pun harus kembali beraksi melawan penjahat karena keluarganya dijadikan sandera penjahat yang menyimpan dendam kesumat. Film garapan sutradara Choi Won-Sub ini bisa ditonton di MaxStream, tvN, Netflix, Vidio.com, dan iQIYI.

6. The Gangster, The Cop, The Devil (2019)

Kebanyakan dari film-film Don Lee alias Ma Dong-seok memang tak ada yang gagal. Semuanya selalu seru dan menarik untuk disimak, seperti film laga yang satu. Don Lee memerankan tokoh seorang bos gangster yang kejam. Ia diserang seorang pembunuh. Ternyata, si penyerang adalah sosok yang lebih iblis lagi darinya. Karena orang jahat itu telah melakukan rangkaian pembunuhan berantai yang keji. Singkat cerita, bos gangster itu pun bekerja sama dengan detektif kepolisian yang juga mengincar si pembunuh berantai—yang sepertinya psikopat. Film bergenre Action/ Crime ini bisa ditonton melalui iQIYI, Vidio.com, VIU, Netflix, tvN, dan MaxStream.

7. Extreme Job (2019)

Extreme Job merupakan film Action, Comedy, dan Crime, garapan Lee Byeong-Hun. Film seru sekaligus kocak ini berkisah tentang sebuah unit narkotika polisi yang harus memecahkan kasus mereka.

Mereka tak hanya dianggap pecundang oleh atasan dan saingannya, tapi juga oleh keluarganya. Pasalnya, kemajuan kasus yang mereka tangani membuat karier mandeg dan tak bisa naik jabatan. Alhasil, kesulitan finansial keluarga pun menjadi tak terelakkan. Titik cerah mulai tampak sewaktu satuan unit ini mengambil alih sebuah restoran di dekat markas persembunyian geng buronan mereka. Karena dalam penyamaran, mereka pun berpura-pura berjualan ayam goreng. Tak disangka, resep ayam goreng satuan unit narkotika ini malah laku keras dan terkenal seketika. Kesulitan perekonomian pun akhirnya dapat teratasi. Namun, bagaimana dengan kelanjutan karier mereka sebagai polisi?

Berhasilkah kasus mereka terselesaikan? Menampilkan Ryoo Seung-Ryong, Lee Ha-Nee, Jin Sun-Kyu, Lee Dong-Hwi, dan Gong Myung, saksikan Extreme Job di Vidio.com, tvN, MaxStream, iFlix, VIU, Hulu, Viki, dan Disney+ Hotstar.

8. Rampant (2018)

Film Action/ Horror/ Sageuk ini berlatar belakang Korea kuno, yakni Kerajaan Joseon. Dikisahkan seorang pangeran yang baru pulang ke kampung halamannya. Sesampainya di tanah kelahiran, ia terkejut karena wilayah asalnya itu telah hancur porak-poranda dan tak karuan. Belakangan, ia harus bersatu untuk melawan zombie yang haus darah bersama penduduk setempat. Dibintangi Hyun-Bin dan Jang Dong-Gun, film garapan Kim Sung Hoon ini bisa disaksikan di MaxStream, tvN, iQIYI, dan Vidio.com.

Rekomendasi Film Action Terbaik Barat

1. Black Adam (2022)

Spin-off dari film Shazam! Black Adam mengisahkan dirinya sudah dipenjara kurang lebih 5.000 tahun. Namun belakangan, anti-hero dari pahlawan super Shazam ini berhasil lolos dan menapaki kehidupan dunia modern. Adam yang kebingungan lantas menyebabkan kekacauan di mana-mana. Film bertema Action/Adventure dari DC Universe ini berdurasi 2 jam 5 menit dan dibintangi Dwayne Johnson (Black Adam), Sarah Shahi (Isis), Henry Cavill (Superman), dan Pierce Brosnan (Doctor Fate). Tonton film ini di Google TV, HBO GO, dan Catchplay.com.

2. The Batman (2022)

Masih merupakan bagian dari DC Universe, The Batman menjadi film box office yang menghebohkan. Ceritanya, Batman dipanggil untuk ambil bagian dalam penyelidikan saat walikota Gotham City dibunuh dengan sadis dan keji. Segera saja, penelusuran itu membuat Batman mengungkap jaringan korupsi yang ternyata berkaitan dengan masa lalu kelamnya sendiri. Film ini menampilkan aksi perdana Robert Pattinson sebagai Batman. Selain itu, The Batman dibintangi Zoe Kravitz, Paul Dano dan lainnya. Tonton di Google Play Movies & TV, HBO GO, dan Catchplay.com.

3. Black Panther: Wakanda Forever (2022)

Film besutan Marvel yang ke-30 ini merupakan penutup dari fase empat. Black Panther: Wakanda Forever mengisahkan babak berikutnya setelah kematian Raja T’Challa. Wakanda terus melanjutkan hidup mereka. Ratu Ramonda, Shuri, Okaye, M’Baku dan para Dora Milaje harus melindungi negaranya. Demi rakyat Wakanda, mereka pun bahu-membahu untuk bertarung melawan campur tangan kekuatan asing. Para pahlawan bersatu dengan Everett Ross dan Nakia guna membuka jalan baru bagi kerajaan mereka yang tercinta. Tonton film ini di Netflix atau Disney+ Hotstar.

4. No Time to Die (2021)

Film ini meneruskan konflik masalah yang terjadi di sekuel sebelumnya, yaitu Spectre (2015). Dalam No Time to Die, diceritakan James Bond tersebut tengah menikmati masa pensiunnya di Jamaica.

Namun, seorang teman lamanya dari CIA, Felix Leiter, tiba-tiba muncul dan meminta bantuannya. Ada seorang ilmuwan yang diculik penjahat misterius yang bersenjatakan teknologi baru nan berbahaya. Tak ayal, sang agen 007 pun harus kembali beraksi. Tentunya, No Time to Die menyuguhkan tak hanya adegan action yang seru dan menawan saja. Film Action/ Thriller ini juga menampilkan ketegangan dan mengaduk emosi penontonnya. Untuk kamu yang belum sempat menonton dan penasaran bagaimana kisahnya yang seru, saksikan di Prime Video.

5. Harley Quinn: Birds of Prey (2020)

Apa jadinya jika Harley Quinn patah hati karena putus dari Joker? Film ini mengisahkan Harley Quinn yang galau dan patah hati setelah diputus sang kekasih, Joker. Ia lantas membuat keonaran di jalanan kota. Kemudian ia harus berhadapan dengan musuhnya, Black Mask, yang merupakan seorang gangster. Harley Quinn pun bekerja sama dengan Black Canary, Renee Montoya, dan Huntress untuk melindungi seorang anak remaja yang terancam bahaya. Film Action/Superhero yang menampilkan perkelahian dan kebut-kebutan di jalan ini bisa kamu saksikan di Google Play Movies & TV hingga Catchplay.com

6. Mulan (2020)

Mengangkat cerita rakyat Tiongkok, Mulan akan menjadi hiburan asyik untuk kamu penggemar film Disney. Film box office Hollywood yang satu ini mengusung genre Action/Adventure dengan latar belakang era Tiongkok kuno. Seorang gadis menyamar sebagai prajurit laki-laki dan bergabung dengan tentara kekaisaran. Hal ini terpaksa dilakukannya agar sang ayah yang sakit-sakitan tak perlu mendaftar sebagai prajurit perang.mMulan tak punya pilihan lain lantaran ayahnya pun tak punya ahli waris laki-laki. Mau tak mau, ia pun maju dan mengajukan diri. Film ini bisa ditonton di Disney+ Hotstar, bilibili.tv hingga iQIYI.

7. Tenet (2020)

Tenet merupakan film yang disutradarai Christopher Nolan dan berdurasi 2 jam 30 menit. Banyak pihak menuturkan film ini memiliki alur cerita yang rumit dan penuh teka-teki sehingga cocok untuk penonton yang menyukai stimulasi otak dan plot twist. Diceritakan, tokoh protagonis dalam film ini berusaha mencegah perang dunia ketiga melalui perjalanan menjelajah waktu. Saksikan film box office yang juga dibintangi oleh Robert Pattinson ini melalui Netflix, Justwatch.com, Apple TV, Google Play Movies & TV, serta Catchplay.com.

8. John Wick: Chapter 3 – Parabellum (2019)

Film Action/Crime/ Thriller yang satu ini kembali menampilkan aksi keren aktor kawakan Keanu Reeves. Tak hanya itu saja, John Wick: Chapter 3 – Parabellum dibintangi dua aktor laga Indonesia, Yayan Ruhian dan Cecep Arif Rahman. Dalam film ini, John Wick harus menghadapi musuhnya yakni para pembunuh bayaran di bawah naungan organisasi kriminal yang keji dan misterius, The High Table. Tonton aksinya yang menggemparkan di Netflix.

9. Avengers: Infinity War (2018)

Seri ketiga dari Avengers ini mengisahkan penjahat Thanos. Ia bertekad mengumpulkan infinity stones dari berbagai galaksi untuk melenyapkan setengah populasi makhluk hidup di dunia. Sang penjahat berhasil mendapatkan enam batu sakti yang diinginkannya dan langsung menjalankan impiannya seketika itu juga. Film Action/Sci-fi berdurasi 2 jam 29 menit ini bisa disaksikan melalui Disney+ Hotstar.

Rekomendasi Film Action Terbaik Indonesia

1. The Big 4 (2022)

Film ini pantas disebut sebagai film Indonesia paling sukses di tahun 2022. Tidak ditayangkan di bioskop, film garapan Timo Tjahjanto ini sukses besar secara global. Film original Netflix Indonesia ini berhasil jadi film kedua non-Bahasa Inggris tersukses di Netflix. Aksi luar biasa dari Abimana Aryasatya, Putri Marino, Lutesha, Arie Kriting, dan Kristo Immanuel memang tidak main-main.

Filmnya mengisahkan seorang polisi muda bernama Dina yang baru tahu bahwa ayahnya memiliki empat anak asuh. Bedanya, empat orang ini berprofesi sebagai pembunuh bayaran. Namun polisi dan penjahat ini malah bekerjasama untuk mencari tahu pembunuh ayah mereka. Dina bersama Topan, Jenggo, Alpha, dan Pelor mati-matian melawan sosok yang membunuh sang ayah.

2. Sri Asih (2022)

Sri Asih merupakan salah satu film superhero yang sangat dinantikan para penonton Indonesia. Film kedua dari Bumilangit Cinematic Universe ini cukup bertabur bintang karena menggaet nama-nama terkenal seperti Pevita Pearce, Reza Rahadian, Jefri Nichol, hingga Ario Bayu sebagai pemerannya.

Kisahnya berpusat pada seorang gadis bernama Alana yang kebingungan karena dirinya selalu dipenuhi amarah, meski berusaha melawan. Alana pun mencari tahu tentang masa lalu dan misteri-misteri lain mengenai dirinya. Ternyata dia lahir saat sebuah gunung berapi yang meletus, yang membuatnya terpisah dari kedua orang tuanya. Dari sinilah Alana juga mengetahui dirinya adalah reinkarnasi dari Dewi Asih, Sang Dewi Keadilan.

Di sisi lain, muncul kelompok-kelompok jahat yang berniat membangkitkan Dewi Api, sosok yang selama ini memicu kemarahan Alana. Alana pun harus menghadapi mereka dan mencegah hal itu terjadi. Berhasilkah Alana melakukannya?

3. Qodrat (2022)

Jangan salah, Qodrat (2022) ternyata bukan sekedar film horor. Pasalnya, film ini menyuguhkan berbagai aksi laga yang cukup menghibur.

Film yang dibintangi pasangan suami istri Vino G Bastian dan Marsha Timothy ini, mengisahkan gangguan iblis terhdap manusia. Semua berawal ketika Qodrat kehilangan putranya yang bernama Alif, pascadirasuki iblis jahat. Untuk menenangkan diri, Qodrat memutuskan kembali ke pondok pesantrennya. Namun, keadaan pondok dan masyarakat sekitar sangat aneh dan dipenuhi hawa mistis. Benar saja, hampir semua orang di desa ini menjadi korban gangguan mistis. Namun yang membuat Qodrat terguncang, ternyata dalang dari semua ini adalah sahabatnya sendiri yang kini sudah menyembah iblis.

4. Satria Dewa: Gatotkaca (2022)

Satria Dewa: Gatotkaca adalah film aksi dan superhero asal Indonesia lainnya yang wajib kamu tonton. Film garapan sutradara Hanung Bramantyo ini jadi film pertama dari Satria Dewa Universe. Film ini dibintangi deretan selebriti muda yang menjelma sebagai keturunan Pandawa. Untuk film pertamanya, Rizky Nazar, Yasmin Napper dan Omar Daniel akan didapuk jadi pemeran utamanya.

Film ini mengisahkan seorang pemuda bernama Yuda yang berusaha mengungkap misteri tewasnya sang sahabat. Tak lama, ibu Yuda pun menjadi salah satu korban dari pembunuhan berantai misterius ini. Merasa terpanggil untuk mencari tahu dalang dibanding pembunuhan orang-orang yang dicintainya, Yuda tidak sengaja bertemu dengan Dananjaya, keturunan Pandawa yang membantunya mengetahui jati dirinya. Dari pertemuan ini, Yuda mengetahui dia adalah titisan Gatotkaca, sang penjaga klan Pandawa.

Selain berhasil menemukan jati dirinya, Yuda pun menemukan dalang di balik kasus pembunuhan berantai yang menimpa sahabat dan ibunya. Berhasilkah Yuda membalaskan dendamnya?

5. Gundala (2019)

Dibintangi Abimana Aryasatya, Gundala (2019) adalah salah satu film aksi dan superhero Indonesia yang tidak boleh dilewatkan. Film garapan Joko Anwar ini adalah pembuka dari Jagat Sinema Bumilagit yang mengadaptasi superhero dari komik lokal yang populer tahun 60-an. Abimana Aryasatya berlakon dengan Tara Basro, Bront Palarae, Ario Bayu hingga Rio Dewanto dalam film ini. Gundala mengisahkan seorang pria bernama Sanchaka. Memiliki hidup yang keras, siapa sangka Sanchaka malah jadi sosok pahlawan bagi masyarakat.

Sambaran petir yang kembali menghidupkannya, ternyata berguna untuk melawan para Pengkor. Mereka berniat meracuni ibu hamil agar generasi masa depan hancur.

Nah itu dia rekomendasi film action yang bisa kamu tontoni, lantas film apa yang akan kamu nonton? (Z-3)