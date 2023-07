Will Smith Suarakan Protes bersama Serikat Aktor Hollywood

AKTOR Hollywood Will Smith, secara lantang menyatakan dukungannya terhadap aksi pemogokan dari para aktor dan penulis Hollywood yang diusung beberapa serikat seperti serikat aktor atau Screen Actors Guild – American Federation and Radio Artists (SAG–AFTRA) dan serikat penulis atau Writers Guild of America (WAG).

Dukungan itu disampaikan melalui unggahan di laman Instagram pribadinya, Sabtu (29/7). Dalam postingannya, Smith menyebut aksi pemogokan tersebut sebagai momen penting bagi profesinya sebagai aktor dan anggota SAG-AFTRA,

“Saya ingin berbicara sebentar tentang AKTING. Seperti yang mungkin sudah kalian dengar, serikat pekerja yang mana saya tergabung di dalamnya, @SAGAFTRA melakukan pemogokan bersama dengan rekan penulis kami di WGA,” tulis Will Smith.

Selain mengidentifikasi aksi pemogokan sebagai momen penting, Smith mengenang seberapa jauh dia datang dalam 30 tahun aktingnya dan mengungkapkan rasa terima kasih kepada mentornya, Aaron Speiser.

“Selama 33 tahun dalam karirku sebagai seorang aktor dan masih ada hari-hari ketika aku merasa seperti anak dari Philly yang memanfaatkan waktunya, meskipun aku tahu diriku sangat diberkati dan beruntung telah bekerja sebagai seorang aktor sepanjang waktu kali ini,” tulisnya kembali.

Seperti dilansir dari Variety pada Sabtu (29/7), Will Smith juga menyebut secara khusus bahwa Aaron Speiser telah dianggap sebagai seorang teman, guru, sekaligus mentornya dalam akting, sutradara film Amerika, serta anggota dari DGA, AEA, dan SAG-AFTRA.

“Coach mengundangku ke kelas akting beberapa hari yang lalu dan bertemu sekelompok aktor generasi baru yang berbakat dan mereka membuatku kagum dan terinspirasi,” ujar Will Smith.

Foto terlampir menunjukkan Smith berpose bersama siswa di The Screen Acting Studio, tempat dia ketika dulu pernah belajar di kelas secara formal. Speiser bekerja di The Screen Acting Studio dan juga menyelenggarakan acara bertajuk “Coach The Podcast”

Smith pun mengakhiri postingan tersebut dengan mengucapkan rasa terima kasih kepada mentornya dan mengungkapkan terkait keyakinan bahwa generasi aktor berikutnya akan terus memperbaiki industri film dan menjadikannya sebagai salah satu impian dan cita-cita.

“Aku berterima kasih kepada pelatih karena terus mendukung calon berbakat ini dalam bentuk seni yang aku sukai dan telah cukup beruntung untuk bekerja selama tiga dekade dalam hidupku! Terima kasih, coach!” tutur Ayah dua anak itu.

Sementara itu, SAG-AFTRA melalui akun Yayasan @sagaftrafound mengucapkan rasa terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh aktor ternama itu.

Diketahui sejak Mei, Screen Actors Guild (SAG) dan American Federation of Television and Radio Artists (AFTRA), yang mewakili lebih dari 160.000 aktor film dan televisi, turut ikut serta mogok kerja.

Hal itu dipicu setelah kedua serikat besar Hollywood itu tidak dapat mencapai kesepakatan dengan studio besar Hollywood dan para streamer atas pemberian kompensasi yang adil. Aksi ini menandai pertama kalinya sejak 1960 dua serikat besar Hollywood bersatu untuk melakukan pemogokan pada saat yang bersamaan.

Serikat penulis, Writers Guild of America (WGA) menilai dengan pengajuan baru mereka untuk tahun 2023, para penulis secara total seharusnya bisa mendapatkan hingga US$429 juta atau setara dengan Rp6,4 triliun per tahun, sementara pihak AMPTP hanya menawarkan US$86 juta atau setara dengan Rp1,2 triliun. (Z-3)