The Boyz Gelar Konser Bertajuk The Boyz World Tour: Zeneration in Jakarta

GRUP Boy asal Korea, The Boyz kembali menggelar konser bertajuk The Boyz World Tour: Zeneration in Jakarta, pada Sabtu (29/7) di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara.

Konser ini menjadi bagian tur dunia kedua di Indonesia setelah tahun lalu menggelar konser The B-Zone in Jakarta. The Boyz membawakan lagu-lagu hits mereka seperti Maverick, Thrill Ride, Ego, dan Reveal.

Menariknya, konser tahun ini dihadiri seluruh personel The Boyz karena sebelumnya personel termuda Son Young-jae atau dikenal sebagai Eric, tak hadir dalam konser perdana di Jakarta, karena mengalami masalah kesehatan.

Baca juga: Hwang Min Hyun Janjikan Penampilan Istimewa untuk Penggemar Indonesia

Para THE B sapaan fans The Boyz terlihat antusias memenuhi area panggung untuk menyaksikan langsung penampilan The Boyz.

Adapun Konser The Boyz yang dipromotori oleh Dyandra Global Edutainment ini merupakan rangkaian tur yang telah berlangsung sejak Mei 2023 lewat konser tiga hari di KSPO Dome, Seoul, Korea Selatan.

Setelah itu, mereka mengunjungi beberapa kawasan di Jepang, seperti Niigata, Kobe, Fukuoka, kemudian ke Taiwan, Macau, dan kembali ke Jepang. The Boyz juga akan ke Filipina, Singapura serta Thailand. (MGN/Z-7)