Kenali 7 Karakter di D.P 2, Serial Korsel yang Mulai Tayang 28 Juli di Netflix

D.P musim 2 kembali hadir di layar Netflix. Serial asal Korea Selatan (Korsel) ini berfokus pada wajib militer bagi pria Korea Selatan selama sekitar dua tahun sebelum mereka berusia 30 tahun. Terutama, menyoroti kesulitan yang dihadapi para pemuda dan pria, sistem hirarki, dan intimidasi yang terjadi di dalam militer hingga mencapai tingkat yang mengerikan.

Karakter utamanya adalah bagian dari departemen D.P. (Deserter pursuit) dalam militer, yang bertugas menangkap para desertir dan membawa mereka kembali. Musim 1 mengeksplorasi alasan para pria memilih untuk desertir. Acara ini didasarkan pada webtoon D.P. Gaeui Nal, yang diterjemahkan sebagai D.P. Dog Days dan ditulis oleh Kim Bo-tong.

Musim pertama berakhir dengan adegan tengah kredit yang mengguncangkan penonton. Acara ini sempurna dalam menyeimbangkan keseriusan masalah yang dihadapi oleh orang-orang dalam militer sambil menggunakan humor sebagai hiburan dan cahaya dalam gelap.

Berikut ini adalah beberapa pemain D.P. 2 dengan latar belakang peran mereka masing-masing.

1. Jung Hae-in sebagai An Jun-ho

Setelah berhasil membintangi dua drama romansa yang lambat tentang pria muda dan wanita lebih tua yang jatuh cinta, Jung Hae-in sepenuhnya berubah dari sosok penuh cinta menjadi seorang pria di militer yang berusaha melakukan hal yang benar. Pada titik ini, jika Anda bahkan sedikit tertarik dengan drama Korea, Anda pasti sudah sering mendengar namanya. Drama-drama paling populernya adalah Snowdrop dan While You Were Sleeping. Aktor ini melakukan pekerjaan yang luar biasa dengan sempurna mengimbangi ketidaktahuan naif dengan tekad yang tidak tergoyahkan.

D.P. terutama berfokus pada karakternya, An Jun-ho, dan sebagian besar disajikan dari sudut pandangnya. Perjalanan karakternya sederhana namun menyentuh, dan pada akhir musim, tidak sepenuhnya jelas apa yang akan dia lakukan karena dia berlari ke arah yang berlawanan dengan timnya sambil melepas topi militer. Meskipun begitu, dia tetap sangat bertekad untuk membuat perubahan dan membantu.

Tentu saja, kita tidak bisa melupakan bagian utama dari pertunjukan ini yaitu bromance dan persahabatan yang sedang tumbuh dengan rekannya, Han Ho-yeol, yang lebih bebas keluar dalam berekspresi.

2. Koo Gyo-hwan sebagai Han Ho-yeol

Serial ini adalah debut Koo Gyo-hwan dalam serial setelah banyak bermain dalam film selama bertahun-tahun. Koo Gyo-hwan selalu menjadi pusat perhatian di setiap adegan. Di antara semua karakternya, karakter D.P. tampaknya sangat cocok dengan kepribadiannya, dan dia bersinar sebagai sosok yang menyenangkan dan sedikit tak teratur, namun tetap punya cara untuk memperbaiki segala hal. Ho-yeol adalah penguat komedi dalam pertunjukan ini, namun dia juga sangat penting untuk perkembangan karakter Jun-ho.

Mereka membentuk tim yang sempurna, mereka seperti lilin dan korek api, dua sosok yang saling melengkapi. Adegan dari episode terakhir musim pertama di mana dia mencoba meyakinkan desertir bahwa dia berusaha menyelamatkannya, bukan menangkapnya, tentu menjadi sorotan, karena dia bergerak antara ketakutan akan mati dan harapan bahwa pria lain itu akan mempercayainya.

3. Kim Sung-kyun sebagai Park Beom-gu

Kepala departemen D.P., Park Beom-gu, adalah mentor khas dalam sebagian besar drama Korea, dia muncul dengan sikap keras tetapi pada akhirnya sangat perhatian pada bawahannya. Dia diperankan oleh aktor yang dikenal dengan perannya sebagai ahli astrologi dalam drama populer Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo dan salah satu ayah dalam drama Reply 1988.

Kemampuannya dalam komedi sangat luar biasa, tetapi dalam drama ini, dia lebih serius dan membuat suasana menjadi lebih serius sehingga Ho-yeol bisa muncul sebagai orang yang lucu. Dia membuktikan bahwa dia bisa melakukannya dengan baik, dan kita tidak bisa berharap apa pun selain dukungannya untuk para pemuda.

4. Son Suk-ku sebagai Lim Ji-seob

Baru-baru ini dikenal karena perannya dalam My Liberation Notes, Son Suk-ku lebih dikenal dalam sisi komedi tetapi sekali lagi membuktikan bahwa dia bisa melakukannya dengan baik dalam dua genre. Ji-seob merupakan kapten tim, perannya penting karena dia selalu terjebak antara perintah dari atasannya dan menjaga bawahannya. Terdapat pertentangan internal yang sama dalam dirinya seperti yang ada pada Jun-ho. Pada akhir musim satu, karena dia bertekad untuk bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada tentara yang bunuh diri, Ji-Seob dipindahkan.

5. Choi Hyun-wook sebagai Shin A-wi

Aktor muda yang sedang menaklukkan industri satu acara per satu acara adalah anggota baru dalam musim ini. Dari trailernya, dia mungkin berada di pihak yang membully. Paling dikenal karena perannya dalam Taxi Driver, Weak Hero Class 1, Twenty-Five Twenty-One, dan Racket Boys, aktor berusia 21 tahun ini juga muncul dalam video musik Ditto dari lagu hit New Jeans. Kita bisa mengharapkan banyak dari penampilannya dalam musim baru ini dan berharap untuk melihat perjalanan karakter yang positif.

6. Ji Jin-hee sebagai Ku Ja-woon

Aktor veteran ini mungkin akan bergabung sebagai kapten baru dari departemen. Dia tampaknya adalah orang jahat besar yang tidak berharap ada perubahan dalam sistem, atau bahkan, tidak menginginkannya, menurut trailernya. Aktor ini telah muncul dalam banyak film dan acara TV, termasuk Move To Heaven, Designated Survivor: 60 Days, Blood, dan banyak lagi.

7. Kim Ji-hyun sebagai Seo-eun

Meskipun musim 1 dari D.P. tidak memiliki karakter wanita yang berkesan, tampaknya mereka mencoba mengubahnya untuk musim selanjutnya. Kim Ji-hyun dari Thirty-Nine, Hometown Cha Cha Cha, dan Nokdu Flower hadir untuk mengisi peran itu. Dia juga tampaknya berada di pihak Ja-woon, namun hal-hal mungkin berubah seiring berjalannya cerita.

Dia hanya muncul sebentar dalam trailer, jadi sulit untuk menentukan perannya, namun dia tampaknya bekerja di bawah Ja-woon.

