Chris LaRocca Rilis EP Smile Because It Happened

MUSISI asal Toronto, Kanada yang sedang ramai dibicarakan, Chris LaRocca, akhirnya kembali dengan EP kedua musim panasnya berjudul Smile Because It Happened yang kini sudah resmi dirilis melalui Red Bull Records / Wonderchild.

Produser, penyanyi-penulis lagu, dan multiinstrumentalis itu menambahkan 4 lagu baru di EP tersebut termasuk single utamanya Breakup Coach.

Di official videonya, LaRocca mengubah dirinya menjadi seorang pembalap mobil derby legendaris. Video ini juga digarap menggunakan kamera sinema dengan lensa kuno untuk memberikan nuansa atau efek kasar layaknya seperti berada di arena balapan betulan.

Tentang makna di balik lagunya Breakup Coach, LaRocca menjelaskan, "Setiap seniman memiliki lagu tentang putus cinta, tapi aku ingin memberikan sentuhan unik pada laguku sendiri. Setelah mengalami putus cinta pada 2019, aku menemukan diriku berada dalam situasi di mana aku dan mantan pacarku saling memberi saran untuk melanjutkan hidup. Kami saling bertanya kabar satu sama lain dan berbagi cerita tentang pengalaman menjadi single, yang pada akhirnya membantu kami melupakan satu sama lain melalui percakapan semacam itu. Aku merasa ini semua lucu bahwa kami saling mendampingi dalam proses putus cinta kami. Seseorang yang dulu kutumpahkan semua perasaan terdalamku sekarang menjadi orang yang kutuju untuk meminta saran tentang pasangan baru, dan itu membantu kami berdua memasuki tahap baru dalam hidup kami. Dengan semua ini dalam pikiranku, aku menulis sebuah lagu putus cinta yang mengandung rasa humor pada diri sendiri pada akhirnya."

Lagu anthem pop yang bersemangat ini memiliki bagian akustik yang kontras dengan suara vokal yang memiliki efek distorsi namun juga memiliki bagian puncak lagu yang harmonis juga menggairahkan. Hal-hal ini menjadi bukti bahwa pendekatan LaRocca dalam bermusik tidak memiliki batasan genre. Inilah yang membuatnya LaRocca menjadi musisi yang menarik, dengan kemampuan untuk beralih dari lagu yang bermelodi dengan penuh euforia seperti dalam Switch, lagu dengan aliran R&B yang halus seperti Like U, dan lagu yang penuh dengan elemen perkusi yang gelap di lagu penutup EPnya, Gloria.

Pada EP ini, LaRocca menambahkan, "Aku mengambil nama EP ini dari bagian kedua pepatah 'jangan cemberut karena semua sudah berakhir, senyumlah karena semuanya telah terjadi'. Sebagai tindak lanjutan dari EP sebelumnya Perhaps! yang mengungkit tentang ketidakpastian berada di dalam industri musik, aku ingin bergerak ke tempat yang lebih positif. EP ini juga aku tulis ketika aku merasa semuanya akan lebih baik. Ini adalah masa di mana saya baru saja bertemu dengan WondaGurl dan mulai merangkai album, dan semuanya di sekitar aku mulai berjalan secara baik. Ada banyak perubahan di dalam hidupku dan aku merasa sedang memasuki babak baru. Smile, Because It Happened terasa seperti cara yang terbaik untuk menggambarkan perubahan hidup ini ke arah yang lebih positif."

LaRocca adalah musisi kedua yang diajak bekerja sama dengan Red Bull Records dan wonderchild setelah direkrut oleh produser nominasi penghargaan Grammy, WondaGurl.

Selain karya solonya, LaRocca juga seorang penulis lagu dan produser terkenal untuk banyak musisi lain, termasuk musisi-musisi besar seperti pemenang penghargaan Grammy, Kali Uchis, dan sensasi K-pop, Stray Kids.

Dengan lebih dari 13 juta stream secara global dan pujian dari media ternama seperti Complex, Billboard, The FADER, dan lainnya, pendekatan eklektik LaRocca telah menemukan penggemar di setiap sudut, menjadikannya salah satu artis yang paling menarik pada 2023.

Kini Filipina, Taiwan, Malaysia, Indonesia, Thailand dan Vietnam masuk dalam Top 10 Streaming Cities terbanyak secara global. (RO/Z-1)