Sherina Munaf Jadi Wartawan di Petualangan Sherina 2

AKTRIS sekaligus musisi Sherina Munaf mengaku pertama kali mendapatkan peran sebagai wartawan, yang akan ia mainkan di film Petualangan Sherina 2, yang mengisahkan Sherina yang sudah tumbuh dewasa.

"Pertama kali (berperan sebagai wartawan), aku belum pernah berperan menjadi wartawan," ungkap Sherina, dikutip Sabtu (29/7).

Sherina mengaku untuk mendalami peran sebagai wartawan, dia tidak terjun langsung menjalani profesi ini, tetapi banyak melakukan riset dan diskusi bersama dengan sutradara Riri Riza.

"Aku nggak terjun langsung (jadi wartawan), tapi aku melakukan riset sendiri aku banyak diskusi dengan om Riri (Riza) kira-kira style-nya ini seperti apa dan aku rasa dengan script (naskah) yang sudah ditulis dengan tante Mira (Lesmana) juga, aku rasa udah enough material(materi yang cukup) untuk pada akhirnya menggambarkan the kind of wartawan Sherina itu seperti apa," ujar Sherina.

Sherina, yang juga terlibat dalam pengembangan cerita film Petualangan Sherina 2, menyebutkan saat membentuk karakter Sherina dewasa, dia memiliki beberapa opsi latar belalang profesi untuk karakter yang diperankannya itu tetapi setelah mempertimbangkan kecocokan dengan watak tokoh Sherina, profesi wartawan adalah yang paling cocok.

"Jadi memang aku terlibat di story development-nya (pengembangan cerita) waktu itu kita memang bersama-sama mencari kira-kira Sherina ini ketika besar menjadi apa ya?, kita explore beberapa pekerjaan kira-kira dia bakal menjadi apa dan dan memang yang paling cocok adalah dia menjadi jurnalis," kata Sherina.

Sherina menambahkan tokoh Sherina dalam film yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi sehingga menurutnya sifat tersebut sangat cocok dengan profesi wartawan yang dijalani oleh karakter yang diperankannya itu.

"Aku ngerasa memang Sherina itu dari kecil adalah anak yang sangat penuh rasa ingin tahu kadang-kadang dia tidak berpikir panjang saking curious-nya (penasaran) dan pada akhirnya berani untuk membuat dan melakukan keputusan. Aku kira itu adalah sebuah kualitas yang ada di banyak jurnalis," imbuh Sherina.

Sherina Munaf akan kembali berakting bersama aktor Derby Romero, yang berperan sebagai Sadam, setelah 23 tahun berlalu dalam film Petualangan Sherina 2 garapan sutradara Riri Riza dan produser Mira Lesmana yang akan tayang perdana di bioskop Indonesia pada 28 September mendatang. (Ant/Z-1)