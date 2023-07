Sebelum Meninggal, Sinead O'Connor Tengah Selesaikan Album Baru

PENYANYI Sinead O'Connor sebelum meninggal dunia tengah menyelesaikan album baru dan berencana melakukan tur. Dia juga tengah mempersiapkan film berdasarkan autobiografi dirinya. Hal itu diungkapkan agen O'Connor, Jumat (28/7).

Kematian O'Connor tidak dipandang sebagai mencurigakan namun autopsi digelar untuk mengetahui penyebab kematian penyanyi Irlandia berusia 56 tahun itu.

"Sinead tengah menyelesaikan album baru, mempersiapkan rangkaian tur pada 2024, dan mempertimbangkan pembuatan film yang dibuat dari bukunya," ujar agen O'Connor, Kenneth Papenfus dan Carl Papenfus, dalam pernyataan resmi.

Baca juga: Profil Sinéad O'Connor, Penyanyi Irlandia yang Meninggal karena Bunuh Diri

"Kami merasa terhormat pernah bekerja secara profesional dengan Sinead, sebagai musisi, produser, dan manajernya selama sembilan tahun terakhir. Dia lebih dari sekedar rekan kerja, dia adalah keluarga," lanjut keduanya.

Lahir di County Dublin, pemenang penghargaan Grammy itu telah membuat 10 album dalam kariernya, mulai dari I Do Not Want What I Haven't Got hingga I'm Not Bossy, I'm the Boss pada 2014.

Baca juga: Penyanyi Sinead O'Connor Tutup Usia

O'Connor secara terbuka berbicara mengenai masalah kesehatan mentalnya termasuk keinginan bunuh diri dan diagnosa bipolar. (AFP/Z-1)