Sekaranggi Rilis EP Once a True Love

PENYANYI sekaligus penulis lagu muda berbakat Indonesia, Sekaranggi, merilis EP (mini album) termutakhirnya berjudul Once a True Love. Berisi total 4 lagu, karya ini memuat dampak psikologis dari cinta sebagai benang merah temanya.

"Sebuah kisah cinta yang singkat namun memberi bekas yang berdampak terhadap kepribadian dan sudut pandang seseorang," kata Sekaranggi dalam keterangan tertulis.

Mini album Once a True Love juga memotret perubahan kreatif dari Sekaranggi dalam berkarya. Penyanyi kelahiran 8 September 1997 itu mencoba memberi warna baru dalam musiknya. Ia banyak mengeksplor suara dan gaya penulisan yang terdengar lebih fresh.

Dalam lagu Impossible Now, yang menjadi single jagoan dari EP ini misalnya, Sekaranggi melanjutkan kerinduannya. Impossible Now menemukan kerinduannya akan versi lama seseorang yang sekarang dia temukan hilang.

Lagu ini dibangun perlahan-lahan dari gulungan piano progresi akord minor yang sedih yang melukiskan awan gelap yang menjulang di atas latar belakang lagu. Vokalnya melesat dengan lembut menembus awan, membuka jalan untuk kresendo pendek yang mencapai klimaks dalam gulungan drum eksplosif yang menyambar seperti guntur.

Lagu ini menyalurkan penulisan lagu klasik Sekaranggi, yang selalu tidak ada masalah dalam meregangkan struktur untuk memaksimalkan emosi yang ia coba komunikasikan dalam sebuah lagu.

Selain Impossible Now, EP Once a True Love juga memuat tiga lagu lain, yakni Someday Soon, Once a True Love, dan single Did I Hurt You, yang telah dilepas sebelumnya dan meraup jumlah putar ribuan kali hanya dalam waktu sebulan sejak perilisannya.

Sekaranggi melibatkan sejumlah nama dalam proses pengkaryaan dan produksi EP Once a True Love. Mereka antara lain Dionisius Radite (Bass), M Kurniawan (Synth), Arend Michiels (Violin), Fariz Triandi (Cello), Kamil Firmansyah (Drum).

Empat lagu dalam EP Once a True Love milik Sekaranggi dapat didengarkan penikmat musik di berbagai peron pemutar musik daring mulai 28 Juli 2023.

Menyusul perilisan EP ini, Sekaranggi juga tengah mempersiapkan showcase khusus yang diagendakan dihelat di Auditorium Institut Francais Indonesia (IFI) Jakarta, pada 9 Agustus 2023 mendatang. (RO/Z-1)