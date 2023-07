Ikut Mogok Kerja, Snoop Dogg Batalkan Konser

SNOOP Dogg, 51, melansir di Instagram bahwa dia membatalkan dua pertunjukan yang akan datang, yang dimaksudkan untuk merayakan ulang tahun ke-30 album Doggystyle miliknya di Hollywood Bowl, Los Angeles untuk mendukung mereka yang terkena dampak pemogokan WGA dan SAG-AFTRA yang saat ini masih berlangsung.

"Dengan menyesal kami memberi tahu Anda bahwa karena pemogokan yang sedang berlangsung dan ketidakpastian kapan ini akan berakhir, kami harus membatalkan pertunjukan Hollywood Bowl," tulis Snoop, dalam pernyataan yang dibagikan di Instagram miliknya, dilansir dari People, Kamis (27/7).

Dalam unggahannya itu, ia melanjutkan, "Kami terus berdiri dalam solidaritas dengan semua saudara dan saudari kami di WGA dan SAG/AFTRA selama masa sulit ini dan tetap berharap AMPTP akan kembali ke meja perundingan dengan proposal nyata dan kita semua dapat kembali bekerja."

Writers Guild of America, yang mewakili lebih dari 1.000 penulis hiburan, yang bekerja di film, televisi, berita, dan media online, melakukan pemogokan pada Mei lalu karena batas waktu untuk kontrak baru berlalu pada 1 Mei tahun ini tanpa ada kontrak yang diratifikasi.

Sementara itu, SAG-AFTRA, serikat pekerja yang terdiri dari Screen Actors Guild dan American Federation of Television and Radio Artists melakukan pemogokan awal bulan ini setelah negosiasi kontrak yang gagal dengan Alliance of Motion Picture and Television Producers.

Sementara Snoop telah muncul di beberapa proyek film dan TV di masa lalu, tidak jelas bagaimana konsernya dapat terpengaruh oleh pemogokan, karena tidak berkaitan dengan musisi atau penulis lagu.

Namun, setelah pemogokan WGA berlaku, dia memutuskan untuk menunda pertunjukan Hollywood Bowl dari yang semula dijadwalkan pada 27 dan 28 Juni menjadi 20 dan 21 Oktober.

"Karena pemogokan WGA yang sedang berlangsung dan negosiasi DGA dan SAG/AFTRA, kami telah memutuskan untuk menunda pertunjukan. Kami berdiri dalam solidaritas dengan serikat pekerja dan berharap AMPTP akan merundingkan kesepakatan yang adil secepat mungkin dan semua orang dapat kembali bekerja," tulisnya di Instagram, bulan lalu. (Z-1)