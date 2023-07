Hugh Grant Perankan Oompa Loompa, Film Wonka Diprotes

Masuknya aktor Hugh Grant menjadi pemeran Oompa Loompa pada film Wonka menuai kritik dari para aktor bertubuh pendek, salah satunya George Coppen.

Aktor asal Inggris yang dikenal lewat perannya sebagai dewa asmara di film The School for Good and Evil itu menilai seharusnya aktor berawak cebol lebih diutamakan untuk mengisi karakter tersebut. Namun, pada kenyataannya, itu tidak terjadi dan ia merasa sudah dibuang dari indutri film.

"Banyak aktor yang berawak cebol merasa bahwa kita seperti ditendang keluar dari industri film yang kita cintai. Banyak orang, termasuk saya, menilai bahwa orang dengan awak cebol seharusnya ditawari peran dalam film, tapi kita tidak pernah ditawari," ucap dia kepada BBC beberapa waktu lalu.

Baca juga: Divonis tidak Bersalah, Kevin Spacey Berpeluang Lakukan Comeback

Seperti diketahui, saat ini film terbaru Charlie and the Chocolate Factory dari novel karya Roald Dahl tengah dalam proses pembuatan. Film yang disutradari Paul King itu akan dirilis pada Desember 2023 mendatang.

Dalam trailernya, Oompa Loompa digambarkan sebagai orang yang hanya memiliki tinggi 20 inch. Namun, aktor yang memerankannya, Hugh Grant, justru memiliki fisik sempurna.

Baca juga: Menertawakan Industri Hiburan di Hubungi Agen Gue!

Itu bertolak belakang dengan apa yang terjadi pada dua film sebelumnya, yakni Willy Wonka and the Chocolate Factory (1971) dan Charlie and the Chocolate Factory (2005). Dua film itu menggunakan aktor dengan tubuh kerdil sungguhan. (BBC/Z-11)