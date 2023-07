Apresiasi 58 Ribu Penonton, Ismaya Hadirkan We The Fest After Treats

WE The Fest (WTF) 2023 selesai digelar pada 21-23 Juli 2023. Salah satu festival musik terbesar di Indonesia itu diselenggarakan di GBK Sports Complex, Senayan, Jakarta.

Menggandeng musisi dan band internasional seperti Daniel Caesar, The Strokes, Ty Dolla $ign hingga The Kid Laroi, Ismaya Live yang menjadi promotor WTF23 mengajak 58 ribu penonton berdendang bersama idola mereka.

Ditambah lagi jajaran musisi kenamaan Tanah Air, seperti Yura Yunita, Kahitna, Raisa, dan Barasuara yang membuktikan mereka layak disandingkan dengan sederet penampil internasional.

Sebagai bentuk apresiasi kepada audiens WTF23 yang setia hingga akhir, Ismaya menghadirkan We The Fest After Treats hingga 31 Agustus 2023.

Sarah Deshita, Brand Consultant Ismaya Live, melalui akun Instagram @sarahdeshita, menuliskan, hari terakhir WTF23 diwarnai perbincangan setelah The 1975 sebagai salah satu headliner batal tampil.

Namun, berkat kreativitas dan kerja keras, Ismaya Live menggandeng Sheila on 7 di detik-detik terakhir untuk mengisi kekosongan tersebut.

Pengumuman Sheila on 7 sebagai salah satu penampil di hari terakhir jadi titik balik keberhasilan berlangsungnya WTF23 secara keseluruhan.

Ini pun menuai apresiasi kepada promotor yang sigap mencari pengganti dan menimbulkan animo luar biasa untuk hadir dalam festival tersebut.

Akhirnya, WTF23 ditutup manis berkat penampilan spektakuler dan penuh dengan nostalgia dari Sheila on 7 beserta deretan line up lainnya.

General Manager Publicity Ismaya Group Renny Rengganis menyampaikan hadirnya We The Fest After Treats adalah wujud komitmen Ismaya untuk terus menghadirkan kebahagiaan bagi konsumen melalui berbagai cara dengan mensinergikan gaya hidup, keseruan festival musik, dan pengalaman kuliner.

"Kami yakin sinergi antara musik dan kuliner dapat menciptakan momen berkesan bagi semua orang," kata Renny melalui keterangan tertulisnya, Kamis (27/7).

"Bagi mereka yang baru menikmati keseruan pertunjukan musik WTF23, kami hadirkan kembali We The Fest After Treats agar mendapat pengalaman kuliner terbaik di outlet Ismaya," lanjutnya.

Melalui We The Fest After Treats, Ismaya ingin mengapresiasi semangat dan dukungan mereka yang hadir di WTF23.

We The Fest After Treats menghadirkan berbagai promosi hingga menu yang dapat dinikmati di jajaran outlet Ismaya.

Ada Pizza e Birra, Kitchenette, The People’s Cafe, Djournal Coffee, FLOR, Sushi Groove dan Tokyo Belly yang memberikan promosi berupa makanan atau minuman gratis hingga 13 Agustus 2023.

Kemudian, Mr Fox, SKYE, Osteria Gia, SEMAJA, A/A Bar, A/O Space, Social Garden, dan Social House menyediakan cocktail We The Fest 2023 dan complimentary We The Fest 2023 mocktail hingga 31 Agustus 2023.

"Syaratnya mudah, pengunjung cukup menunjukkan wristband WTF23 mereka atau keseruan mereka saat menikmati momen acara dalam bentuk foto atau video untuk melakukan klaim promosi di 15 outlet Ismaya," tutupnya. (RO/S-2)