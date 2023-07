Profil Sinéad O'Connor, Penyanyi Irlandia yang Meninggal karena Bunuh Diri

PENYANYI asal Irlandia, Sinéad O'Connor, meninggal dunia pada usia 56 tahun, menurut pernyataan dari keluarga O'Connor.

"Dengan dukacita yang mendalam, kami mengumumkan kepergian kekasih hati kami, Sinéad. Keluarga dan teman-temannya hancur dan meminta privasi di saat yang sangat sulit ini," demikian bunyi pernyataan tersebut.

O'Connor dikenal karena versi cover lagu Nothing Compares 2 U milik Prince pada tahun 1990 yang muncul dalam album keduanya, I Do Not Want What I Haven't Got. Selama karirnya, ia dinominasikan untuk delapan Penghargaan Grammy, dan memenangkan penghargaan kategori musik alternatif terbaik untuk I Do Not Want What I Haven't Got pada acara penghargaan tahun 1991. O'Connor juga terkenal karena merobek foto Paus Yohanes Paulus II dalam sebuah pertunjukan di acara 'Saturday Night Live' pada tahun 1992 sebagai protes atas penyalahgunaan dalam Gereja Katolik, tindakan tersebut kemudian menuai kontroversi.

O'Connor meninggalkan tiga orang anak, setelah putranya, Shane, meninggal akibat bunuh diri pada usia 17 tahun pada tahun 2022.

O'Connor melahirkan putranya, Jake Reynolds, pada bulan Juni 1987, ketika ia menikah dengan produser John Reynolds. Pada saat itu, O'Connor berusia 20 tahun, dan melahirkan Jake tiga minggu sebelum ia merilis album debutnya.

Jake bekerja sebagai seorang chef. Pada bulan Juli 2015, O'Connor mengumumkan bahwa Jake telah menjadi seorang ayah, sehingga membuat O'Connor menjadi seorang nenek. Jake memilih menjauh dari sorotan publik, meskipun O'Connor kadang-kadang mengunggah tentangnya di media sosial.

O'Connor melahirkan Roisin, putri satu-satunya pada tahun 1995 dengan jurnalis John Waters, setelah pernikahannya dengan John Reynolds berakhir. Keduanya akhirnya terlibat dalam pertempuran hak asuh atas Roisin, yang dimenangkan oleh Waters pada tahun 1999. Ia memutuskan memberikan hak asuh Roisin kepada Waters setelah percobaan bunuh dirinya.

O'Connor melahirkan Shane Lunny pada tahun 2004, anaknya dengan penyanyi asal Irlandia, Donal Lunny. Pada bulan Agustus 2017, O'Connor mengunggah video di Facebook menyatakan bahwa ia merasa sendirian sejak kehilangan hak asuh atas Shane, dan mengekspresikan keinginan untuk bunuh diri.

Kemudian, Shane ditemukan meninggal pada Januari 2022 dan O'Connor mengkonfirmasi di Twitter bahwa dia meninggal akibat bunuh diri.

"Anak laki-laki tampanku, Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor, cahaya dalam hidupku, memutuskan untuk mengakhiri perjuangannya di dunia ini dan kini bersama Tuhan. Semoga dia beristirahat dalam damai dan semoga tidak ada yang mengikuti contohnya. Anakku, aku sangat mencintaimu. Semoga kau berada dalam ketenangan," tulis O'Connor dalam unggahan yang kemudian dihapus.

Dalam unggahan yang dibuat beberapa hari sebelum kematiannya, O'Connor mengunggah tribute untuk putranya.

"Telah hidup seperti makhluk malam tak bernyawa sejak saat itu," tulisnya dalam cuitan yang sekarang tidak lagi tersedia. "Dia adalah cinta dalam hidupku, pelita dalam jiwaku. Kami adalah satu jiwa dalam dua bagian. Dia adalah satu-satunya orang yang pernah mencintaiku tanpa syarat."

O'Connor juga memiliki anak bungsu, seorang putra bernama Yeshua Bonadio, dengan Frank Bonadio pada tahun 2006. O'Connor menyatakan pada tahun 2021, bahwa Frank adalah seorang ilmuwan Amerika, dan Yeshua berminat untuk kuliah di Amerika Serikat.

O'Connor mengatakan bahwa Yeshua adalah seorang musisi luar biasa yang pandai bermain piano dan memiliki suara menyanyi yang luar biasa. (Z-10)