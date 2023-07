Naomi Watts Ingin Patahkan Stigma Menopause

AKTRIS Naomi Ellen Watts atau yang dikenal Naomi Watts, baru-baru ini menceritakan bagaimana awal mula Ia mengalami gejala menopause pada usia muda. Dalam banyak studi kasus kesehatan, gejala menopause baru dirasakan perempuan di usia antara 45 sampai 55 tahun.

Namun, Watts berbeda. Ia mulai merasakan gejala awal menopause pada usia 36 tahun.

“Perubahan suasana hati, keringat malam, dan migrain. Saya merasa seperti berputar di luar kendali. Ini seperti periode penyesuaian yang menantang," ungkap Watts dikutip dari People.com, Kamis (27/7).

Aktis yang bermain di film Eastern Promises itu juga ingin menekankan pada publik bahwa perbincangan mengenai menopause bagi perempuan bukanlah sesuatu yang tabu. Sehingga gejala awal mengenai transisi menuju berakhirnya siklus menstruasi bagi perempuan, kata Watts, perlu banyak dibicarakan agar perempuan tahu apa yang terjadi pada tubuhnya.

“Ada kurangnya percakapan terbuka dan sumber daya untuk membantu perempuan menavigasi perubahan yang kita alami. Itulah mengapa saya sekarang sangat bersemangat untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong percakapan seperti ini," kata Watts.

Pada Oktober 2022 silam, di The New Pause Symposium di New York City, Watts pertama kali merenungkan kesulitan mengalami perimenopause, transisi yang terjadi bertahun-tahun sebelum menopause ketika hormon berfluktuasi. Biasanya perempuan mengalami berbagai gejala termasuk hot flashes, keringat malam, kekeringan vagina, insomnia, dan menstruasi yang tidak teratur. Menopause didefinisikan sebagai dua belas bulan tanpa menstruasi.

"Saya menemukan diri saya pada usia 36 dan perimenopause, sebuah kata yang bahkan tidak saya ketahui, dan saat itu saya seperti berada di jurang ketika saya baru saja memulai sebuah keluarga. Jadi saya benar-benar panik, merasa sangat kesepian, jauh lebih sedikit atau seperti semacam kegagalan dan apa yang akan saya lakukan? Tidak ada yang bisa diajak bicara, tidak ada informasi. Saya ke dokter, dan dokter bilang, 'yah anda tidak hamil ... kerja darahmu menunjukkan bahwa kamu hampir menopause' jadi aku panik," cerita Watts.

Bintang Mulholland Drive mengakui bahwa ada lebih banyak sumber daya untuk wanita dalam perimenopause dan menopause daripada 18 tahun yang lalu, tetapi lebih banyak pendidikan dan kesadaran masih diperlukan.

"Saya mengalami kecemasan, rasa malu, kebingungan, panik. Tetapi berhasil hamil secara alami setelah dua tahun mencoba dan memperbaiki diri. Setelah anak kedua, saya mengalami keringat malam yang besar, hot flashes dan saya pikir 'ini mengerikan,' dan saya akan mencoba untuk menguji mengomunikasikan dengan komunitas dan teman-teman, tetapi mereka banyak yang enggan untuk membicarakannya, jadi saya lebih baik diam. Begitulah adanya." (Z-10)