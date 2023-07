Hwang Min Hyun Janjikan Penampilan Istimewa untuk Penggemar Indonesia

PENYANYI idola K-pop sekaligus aktor Korea Selatan (Korsel) Hwang Min Hyun atau Minhyun meminta para penggemarnya di Indonesia menantikan penampilannya dalam konser solo bertema 2023 HWANG MIN HYUN MINI CONCERT IN JAKARTA, yang akan berlangsung pada 19 Agustus 2023 di The Kasablanka Hall.

"Aku telah mempersiapkan banyak penampilan menarik untuk kalian. Nantikan kedatanganku ya. Aku kangen kalian," kata Minhyun melalui pesan video yang diunggah laman Instagram promotor MecimaPro, belum lama ini.

Tiket konser solo Hwang Min Hyun tersedia dalam tiga kategori berbeda dan dibanderol mulai Rp1,2 juta (yellow), Rp1,8 juta (green), dan Rp2,8 juta blue).

Selain di Indonesia, sang penyanyi juga dijadwalkan menggelar konser serupa tahun ini di beberapa kota Asia yakni Seoul, Korea Selatan (4 - 6 Agustus), Taipei (12 Agustus), Makau (26 Agustus), Bangkok, Thailand (2 September) dan Manila, Filipina (8 Oktober).

Hwang Min Hyun sebelumnya menyapa para penggemarnya secara langsung pada 2019 kala tampil bersama grup NU'EST dalam konser bertema Segno dan menjadi penampil dalam sebuah festival musik.

Saat pandemi covid-19 atau tepatnya pada Agustus 2020, Hwang Min Hyun sempat tampil untuk menghibur penggemar dalam sebuah konten video berdurasi 30 menit.

Dalam video itu, dia melakukan sejumlah hal seperti memasak hidangan manis, menjawab 10 pertanyaan penggemar terpilih, dan menyanyikan versi akustik lagu solonya, berjudul Universe.

Tiga tahun berselang, yakni pada Februari 2023, dia merilis album mini pertama berjudul Truth or Lie untuk menunjukkan berbagai sisi dirinya yang belum pernah ditunjukkan kepada siapapun.

Truth or Lie terdiri atas enam lagu, yakni Hidden Side sebagai lagu utama, Honest, Crossword, Perfect Type, Smile, dan Cube.

Untuk menandai perilisan album, dia menggelar sebuah pertujukkan pada 27 Februari 2023 secara daring melalui sejumlah platform agar para penggemarnya dari seluruh dunia dapat turut serta menonton.

Hwang Min Hyun memulai debutnya sebagai personel grup idola K-pop NU'EST pada 2012. Dia dan rekan satu grupnya, kemudian memutuskan untuk berpisah ketika NU'EST bubar pada 2022.

Dia juga pernah menjadi bagian dari grup proyek Wanna One yang dibentuk melalui musim kedua Produce 101.

Selain di bidang musik, Hwang Min Hyun juga menjajal dunia akting dengan tampil di sejumlah drama antara lain Alchemy of Souls, Live On, dan yang terbaru My Lovely Liar. (Ant/Z-1)