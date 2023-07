Gandeng Em Beihold, Eric Nam Rilis Versi Duet House on a Hill

PENYANYI, penulis lagu, aktor, dan entertainer Amerika Serikat (AS) keturunan Korea Selatan (Korsel), Eric Nam, telah merilis versi duet single House on a Hill miliknya dengan turut menampilkan penyanyi dan penulis lagu multiplatinum Em Beihold.

Di versi terbaru lagu tersebut, Nam dan Beihold terus mencari arti dari kebahagiaan, kepuasan, dan kesuksesan. Kolaborasi tersebut terjadi tidak lama setelah Beihold menarik perhatian penikmat musik di seluruh dunia lewat single viralnya, Numb Little Bug, dan versi duet lagu Until I Found You dari Stephen Sanchez, yang keduanya telah mencapai lebih dari 1 miliar stream.

Versi asli House on a Hill dirilis bulan lalu dan menuai pujian dari Rolling Stone yang menampilkannya di daftar Songs You Need To Know.

House on a Hill menjadi cuplikan pertama dari album terbaru Nam dengan judul yang sama, House on a Hill, yang siap dirilis pada 8 September 2023 mendatang. Sejumlah musisi ternama asal Inggris, seperti HONNE dan Oh Wonder, turut memproduseri album ini bersama Rabitt. Pre-save albumnya lewat tautan ini.

Cover single untuk versi terbaru House on a Hill ini turut memakai karya seniman Indonesia, Naufal Abshar. Pertemuan Nam dan Naufal di Los Angeles, Amerika Serikat menjadi awal mula dari perjalanan kolaborasi mereka.

Naufal bercerita, "Kami bertemu di hari pembukaan pameranku di Los Angeles dan Eric bercerita kepadaku bahwa ia sedang mempersiapkan album barunya untuk dirilis pada 2023. Untuk mendukung visi yang ia miliki, Eric ingin membuat sebuah cover album yang penuh dengan elemen artistik. Saat Eric menghubungiku, aku sangat senang atas kesempatan kolaborasi ini,"

Naufal lanjut bercerita, "Kreativitasku pun mengalir dan aku mulai memilih palet warna yang merangkum rasa kedamaian dan kesedihan yang dibahas oleh lagu 'House on a Hill'. Selama berjam-jam kami berdiskusi dan saling bertukar ide. Eric merasa takjub dengan hasil akhirnya. Ia mengatakan bahwa aku berhasil merangkum semangat dari lagu ini dengan sempurna. Cover single ini menampilkan seorang pria memesona yang sedang menikmati makan malam di sebuah restoran mewah sendirian. Ia ceritanya sudah sukses dengan sederet prestasi namun ia merasa kosong dan tidak puas dengan semua harta dan kesuksesannya."

Nam kembali ke panggung pop global lewat single House on a Hill yang merupakan materi orisinal pertamanya sejak album There And Back Again yang dirilis pada 2022.

Album tersebut melahirkan single-single seperti Lost On Me, Any Other Way, dan I Don't Know You Anymore. Album itu sukses debut di posisi #3 chart Spotify Amerika Serikat, posisi #7 di chart Spotify Inggris, dan mencapai posisi #22 di chart Billboard Top Album Sales.

Hingga kini, Nam telah mengumpulkan lebih dari 1 miliar stream dengan lebih dari 2.5 juta monthly listeners.

Pada 2022, tiket tur There And Back Again World Tour yang ia gelar habis terjual. Ia mengunjungi 54 kota di Amerika Utara, Eropa, Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Animo yang luar biasa untuk tur tersebut akhirnya membuat Eric memindahkan sejumlah konsernya ke tempat yang lebih besar dan menambah tanggal baru di jadwal turnya. (RO/Z-1)