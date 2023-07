Beartooth akan Rilis Album The Surface pada 13 Oktober

BAND rock Amerika Serikat (AS) peraih sertifikat emas sekaligus miliaran stream, Beartooth, yang beranggotakan Caleb Shomo (vokalis), Zach Huston (gitaris), Will Deeely (gitaris), Oshie Bichar (pemain bass), dan Connor Denis (drummer), mengumumkan album kelima mereka, The Surface, yang akan dirilis pada tanggal 13 Oktober melalui Red Bull Records.

Seperti rilisan sebelumnya, The Surface adalah perjalanan yang sangat penting dan juga personal bagi Shomo, yang tidak pernah ragu untuk berbagi pengalamannya pribadi secara terus terang dalam musiknya dan dengan para penggemarnya.

Namun, ia telah mencapai titik balik dengan pandangan yang lebih optimistis terhadap hidupnya dan menunjukkan pertumbuhan luar biasa sebagai seorang seniman dan manusia melalui lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari album ini.

Baca juga: Rosie Darling Rilis Single Boxes

"Seluruh diskografi Beartooth adalah gambaran dari monolog batin dan kondisi emosionalku selama bertahun-tahun dengan tema yang telah menjadi konsisten: depresi dan rasa benci pada diriku sendiri," kata Shomo. "Sulit bagiku untuk memahami mengapa aku bisa merasa seperti itu begitu lama."

"Selama pandemi, aku dihadapkan pada dua jalan hidup yang berbeda. Satu — aku tidak melakukan apa-apa untuk mengatasi kondisi kesehatan mentalku dan terus berada di jalur yang merugikan diriku sendiri, yang pada akhirnya berujung menghancurkan diriku sendiri. Dua — Aku memilih untuk melakukan pekerjaan yang memerlukan diriku untuk bisa menjaga hubungan yang lebih sehat dengan diriku sendiri, tidak peduli seberapa sulit atau menyakitkan itu," imbuhnya.

Shomo melanjutkan, "Album ini adalah kisah awalku di dunia baru yang aku ciptakan untuk diriku sendiri. Sebuah dunia yang fokus pada kesehatan, cinta pada diri sendiri, positivitas, pemahaman, kerja keras, dan yang terpenting kesempatan kedua. Pada akhirnya, hidup itu singkat dan kita tidak bisa melarikan diri dari yang namanya kematian. Jadi mengapa tidak berteman dengan fakta tersebut dan coba terus hidup untuk diri kita sendiri."

Baca juga: Bruno Major RIlis Album Ketiga

Dengan pernyataan dalam pikirannya tersebut, Beartooth membagikan video untuk single pertama mereka menuju babak baru mereka, Might Love Myself.

"Aku benar-benar percaya bahwa kesehatan mental dimulai dari hubungan yang sehat dengan diri sendiri," tambah Shomo. "Mencintai diri sendiri adalah sesuatu yang sebelumnya tidak pernah aku percayai akan menjadi bagian dari hidupku. Aku selalu merasa depresi dan terlarut dalam kesedihanku, percaya bahwa bagian dari diriku tersebut selalu menjadi hal paling menonjol di pikiranku. Tapi melalui kerja keras datanglah hasil. Cinta pada diri sendiri harus menjadi pilihan; itu tidak bisa menjadi emosi semata. Emosi bersifat sementara dan bisa berubah dengan matahari terbenam atau sebuah kata. Memilih untuk menjadikan kesehatan diriku (secara mental dan fisik) sebagai prioritas tertinggi dalam hidupku telah menjadi satu-satunya jalan yang aku temukan menuju cinta pada diri sendiri. Ini membantu aku menyadari apa yang aku mampu, seberapa kuat aku, dan bahwa kemajuan itu lebih penting dibandingkan untuk mencoba memperbaiki emosiku secara instan. Lagu ini menceritakan tentang momen pertama ketika aku menyadari bahwa sesuatu akan berubah secara signifikan dalam hidupku."

Baru-baru ini, Beartooth menyelesaikan tur bersama Trivium di AS dan akan kembali ke Australia untuk pertama kalinya dalam empat tahun untuk tampil sebagai co-headliner bersama Pierce The Veil. Selanjutnya, mereka akan bertolak ke Eropa untuk tampil dalam beberapa festival musik. (RO/Z-1)