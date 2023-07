Rosie Darling Rilis Single Boxes

MUSISI bergenre indie-pop asal Boston, Amerika Serikat (AS), yang kini berbasis di Los Angeles, Rosie Darling, kembali dengan lagu keduanya untuk musim panas ini, Boxes, yang sudah resmi dirilis melalui Nettwerk. Lagu yang sangat mudah diresapi ini menampilkan suara indah yang dimiliki Darling dan lirik yang bertemakan perubahan dan tumbuh dewasa.

Ketika ditanya tentang lagu terbarunya, Darling berkata: "Beberapa tahun terakhir ini, hidupku penuh dengan tantangan. Tantangan di mana kita mengetahui diri kita sedang berkembang. Meskipun berada di tempat yang sama, melakukan hal-hal yang sama, dan namun segalanya telah berubah. Kita tidak ingin menjadi seperti apa yang orang lain bayangkan tentang diri kita. Bahkan, orang-orang yang dulunya dekat dengan kita - mungkin kini tidak sedekat dulu lagi, tetapi itu karena kita telah belajar untuk menghargai diri kita sendiri, dan memprioritaskan apa yang kita inginkan dan tidak menyiksa diri sendiri dengan 'Apakah aku cukup baik untuk orang-orang?', 'Apakah orang-orang mereka menyukaiku?' dan sebagainya. Boxes adalah caraku mengatakan - 'Aku pernah mengalami hal ini, dan aku jamin, kalian pada akhirnya akan bisa keluar dari kotak yang membatasi diri kita".

Boxes diproduksi bersama Justin Gammella (yang telah berkolaborasi dengan FINNEAS dan Ashe) dan di-mixing oleh Yianni AP (yang telah berkolaborasi dengan Alexander 23 dan Jeremy Zucker).

Baca juga: Gandeng Boy In Space, Rosie Darling Rilis Single Nail In The Coffin

Single ini dirilis setelah sederet single Darling sebelumnya, yaitu Justify, Nail In The Coffin, dan Lost On You, sebuah lagu yang sangat pribadi bagi Darling namun terapeutik tentang mencoba mencari kedamaian di dalam keadaan patah hati yang menyakitkan.

Ketiga lagu tersebut akan menjadi bagian dari album perdana Darling yang akan dirilis tahun ini. Sambil menghadapi perasaan-perasaannya sendiri, Rosie juga ingin menyembuhkan luka yang ia miliki sekaligus menjaga rasa kedamaian yang ada pada dalam dirinya.

Darling adalah seorang penyanyi-penulis lagu indie-pop berbasis di Los Angeles yang lahir di Boston, dengan kepercayaan diri dan kreatifitas yang bersemangat.

Baca juga: Rosie Darling Rilis EP Golden Age

Ia dikenal karena melodi-melodi yang mengalir dan lirik-lirik yang menyentuh. EP perdananya, Coping, yang rilis pada 2021 dan EP Golden Age pada 2022 telah memulai langkah kariernya yang terus menanjak, dengan lebih dari 175 juta stream secara global dan dukungan dari berbagai media, termasuk Under the Radar, FLAUNT, A BOOK OF, dan lainnya.

Darling akan melakukan tur bersama Katelyn Tarver dalam waktu dekat, dimulai dari San Fransisco pada tanggal 6 September. (RO/Z-1)