Tunggu Kisah Justice League vs Godzilla vs Kong 17 Oktober

SUDAH menonton film Justice League yang terdiri dari pahlawan super seperti Superman, Batman, Wonder Woman, The Flash, Aquaman, dan Cyborg? Lantas sudah menonton juga film Godzilla vs Kong? Bagaimana bila ada cerita Justice League vs Godzilla vs Kong? Sepertinya makin seru dan panas ya.

Nah, penerbit DC Comics Jim Lee, penerbit Legendary Comics Robert Napton, dan penulis Brian Buccellato secara eksklusif memberi tahu Entertainment Weekly (EW) tentang rencana mereka. Rencana mereka ialah Tim Justice League akan berhadapan dengan Godzilla dan Kong dalam pertempuran di komik terbaru.

Pahlawan super Justice League sejatinya menghadapi banyak ancaman besar pada masanya, tetapi mereka akan menghadapi musuh terbesar mereka secara harfiah. Komik DC dan Legendary Comics memulai San Diego Comic-Con tahun ini pada pekan lalu dengan mengumumkan penggabungan tokoh komik mereka yang diberi judul Justice League vs. Godzilla vs. Kong.

Baca juga: Dwayne Johnson Ingin Black Adam Lawan Justice League hingga DC vs Marvel

Seri terbatas--dari penulis Brian Buccellato (The Flash), penggambar Christian Duce (Batman/Fortnite: Zero Point), dan pewarna Luis Guerrero--itu akan mengadu pahlawan jajaran DC melawan tokoh ikonis Monsterverse. Karya eksklusif seni dari Duce memperlihatkan Superman tampak kecil dibandingkan ukuran Godzilla.

Jim Lee--yang secara eksklusif berbicara dengan EW tentang crossover tersebut pada Sabtu lalu bersama Buccellato dan Robert Napton--menaruh minat khusus pada seri ini yang jelas terjadi dalam skala besar.

Baca juga: Trailer Godzilla vs Kong Lebih Populer Dibanding The Batman

"Ketika Anda memiliki cerita dengan karakternya sebesar ini, ada perbedaan ukuran," kata Lee kepada EW. "Dari sudut pandang seorang seniman, ini merupakan tantangan untuk menyusun bidikan sedemikian rupa sehingga Anda dapat menunjukkan drama melalui wajah, sementara pada saat yang sama menyampaikan dengan jelas yang terjadi dalam hal aksi. Namun Christian telah melakukan pekerjaan yang luar biasa."

Lagi pula, film Godzilla terbaru--dimulai dengan film 2014 yang disutradarai oleh Gareth Edwards--telah menekankan kebesaran monster itu. Sering kali, karakter manusia dalam film-film ini hanya dapat melihat tulang kering Godzilla dari permukaan jalan. Superman mungkin perkasa, tetapi dia masih seukuran manusia biasa.

Baca juga: Sedikit Bocoran Film Godzilla vs Kong lewat Trailer Perdana

Namun, Batman memikirkan solusi cerdas. "Salah satu pekerjaan saya ialah mencoba menjaga skala tetap nyata di film," kata Napton. "Itu tantangan karena bahkan pahlawan super pun sangat kecil dalam kaitannya dengan makhluk-makhluk ini. Namun saya pikir Jim datang dengan solusi yang paling brilian, seperti dengan varian cover-nya yang menampilkan Batman ke dalam Bat-Mech raksasa. Ketika saya melihatnya, saya mengirim email ke Jim dan saya berkata, 'Ini luar biasa!' Ada banyak kreativitas dan kepintaran tentang cara menunjukkan para pahlawan dengan monster raksasa ini dan membuatnya berhasil."

Lee menambahkan bahwa pada satu titik dia mempertimbangkan untuk menunjukkan Batman mengemudikan mech di kokpit di bagian atas, tetapi kemudian, "Mereka mengirimi saya desain tinggi Godzilla vs. manusia dan saya menyadari dia akan menjadi pria kecil yang kecil jika dibandingkan, jadi saya menghilangkan elemen itu. Jadi kami hanya ingin Anda tahu ada banyak kontrol kualitas pada proyek ini untuk memastikan kami benar-benar otentik dengan karakter dan menyajikannya dengan cara yang benar."

Pembaca yang tertarik dengan komik DC tahu bahwa Justice League saat ini sudah mati setelah peristiwa Dark Crisis tahun lalu. Namun mereka tidak perlu khawatir--seperti banyak kolaborasi antarperusahaan--Justice League vs. Godzilla vs. Kong terpisah dari kontinuitas saat ini.

Buccellato, yang pernah menulis komik masa lalu untuk DC dan Legendary, senang membawa banyak pahlawan DC ke dalam cerita. "Itu pasti karakter klasik. Anda punya Green Lantern, Green Arrow, Superman, Batman, Wonder Woman, Hawkgirl, dan juga Supergirl!" seru Buccellato. "Pada awal edisi pertama yaitu Superman akan pergi berlibur. Ini untuk memastikan bahwa mereka memiliki Kryptonian berkekuatan super. Supergirl turun tangan untuk sementara dengan Justice League. Dia mungkin tambahan favorit saya dari mereka semua. Namun Anda akan melihat warga Gotham, Anda akan melihat beberapa Titans, Anda akan melihat anggota tambahan Justice League. Pemerannya cukup banyak."

Sisi lain dari medan perang juga akan ramai. Buccellato menggoda: "Akan ada lebih banyak monster. Saya tidak diizinkan untuk mengatakan yang mana, tetapi Kong dan Godzilla bukan dua monster raksasa yang harus dihadapi Justice League. Semuanya akan menjadi gila."

"Satu hal hebat tentang Godzilla ialah Godzilla jelas bukan penjahat, tetapi juga bukan pahlawan," Buccellato. "Godzilla tentang memulihkan keseimbangan dan tatanan alam. Jadi ketika Godzilla berakhir di dunia ini dengan metahuman, pahlawan super, dan penjahat super, banyak hal menjadi kacau. Jadi itu akan membuat Godzilla ingin melakukan yang dilakukan Godzilla, yaitu menciptakan keteraturan."

Justice League vs. Godzilla vs. Kong #1 akan dirilis di toko-toko pada 17 Oktober. (Z-2)