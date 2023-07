Lagu Seven Jungkook BTS Nangkring di Puncak Tangga Billboard Hot 100

NAMA Jungkook BTS kini makin naik ke puncak dan menempati posisi pertama di tangga lagu Billboard Hot 100. Jungkook BTS melejit ke puncak tangga lagu Billboard Hot 100 dengan single terbarunya featuring Latto Seven.

Lagu Seven milik Jungkook memantapkan posisi nomor 1 di Billboard Hot 100 dengan 21,9 juta streaming, 6,4 juta penonton, dan 153.000 gabungan digital dan kepingan CD terjual dari 14 hingga 20 Juli.

Dengan ini, Jungkook menjadi solois K-pop kedua dan anggota kedua BTS yang menduduki puncak tangga lagu Hot 100 setelah Like Crazy milik Jimin, yang memulai debutnya di nomor 1 pada April 2023.

Baca juga: Tembus 15,9 juta Streaming, Lagu Seven Jungkook BTS Debut di Daily Top Songs Global Spotify

Debut solo Jungkook BTS telah dinantikan penggemar sejak lama. Idol kelahiran 1997 ini sudah lama menunjukkan bakatnya sebagai penyanyi tidak hanya sebagai anggota BTS tetapi melalui lagu solo seperti Still With You dan My You. Keduanya telah populer terlebih dahulu melalui SoundCloud.

Tak hanya itu, Ia juga menjadi penyanyi soundtrack serial webtoon 7Fates: Chakho dengan lagu Stay Alive. Jungkook juga membawakan lagu tema Piala Dunia FIFA Qatar 2022 Dreamers.

Baca juga: Lirik Lagu Seven Jungkook BTS Versi Clean dan Explicit Beserta Terjemahannya

Peraturan Billboard

Belum lama ini, Billboard mengubah peraturan Hot 100. Lewat peraturan barunya, Billboard menjelaskan kalau digital song sales per akun hanya akan dihitung satu saja setiap minggunya. Hal ini akan berpengaruh pada tangga lagu di Billboard ke depan.

Misalnya saja, kalau army ada yang membeli 40 copy untuk menaikkan lagu BTS di chart Billboard Hot 100. Tapi, karena peraturan Billboard terbaru ini, yang dihitung dan masuk ke sistem hanyalah satu copy saja.

Namun, dengan posisi Jungkook di puncak Billboard Hot 100 kali ini membuktikan bahwa posisi BTS yang terus menerus merajai chart dan hampir tidak terkudeta oleh peraturan Billboard. (Z-10)