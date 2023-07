Konser di Jakarta, TXT akan Bawakan Do It Like That

GRUP idola K-pop TOMORROW X TOGETHER (TXT) akan menampilkan single kolaborasi baru dengan trio Jonas Brother, yang berjudul Do It Like That secara langsung di atas panggung selama tur mereka di Asia, termasuk dalam konser di Jakarta. Hal itu diungkapkan promotor iMe Indonesia melalui keterangan tertulis, dikutip Selasa (25/7)

Single Do It Like That, yang diproduksi musisi Ryan Tedder dari OneRepublic resmi dirilis pada 7 Juli 2023. Single itu sempat menduduki puncak tangga lagu iTunes Top Songs setidaknya 65 negara.

BIGHIT MUSIC lalu mengumumkan akan meluncurkan CD fisik single ini pada 4 Agustus 2023, atau lima hari menjelang konser TXT di Jakarta.

TXT dijadwalkan menggelar konser di Jakarta bertema TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : SWEET MIRAGE> IN JAKARTA pada 9 Agustus pukul 19:00 WIB di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol.

Ini akan menjadi konser kedua mereka di Indonesia setelah konser TXT ACT: LOVE SICK pada 2022.

Sementara itu, TXT juga bersiap untuk tampil di festival Amerika Lollapalooza di Chicago pada Agustus 2023 sebagai penampil utama. Mereka baru-baru ini mengisyaratkan kemungkinan menampilkan lagu-lagu baru yang belum pernah dirilis di festival musik itu pada 5 Agustus 2023.

Para personel grup juga sempat mengatakan akan ada banyak kejutan yang lebih menarik untuk penggemar mereka atau disapa MOA di sisa tahun ini. (Ant/Z-1)