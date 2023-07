Vokalis Sheila On 7 Sindir The 1975

VOKALIS Sheila On 7, Akhdiyat Duta Modjo atau yang akra dipanggil Duta, 43, sindir band asal Inggris The 1975 yang batal tampil di We The Fest 2023 di Senayan, Jakarta Pusat Kemarin (23/7).

Imbasnya Sheila On 7 (SO7) menggantikan penampilan yang seharusnya diisi oleh band yang berbasis di Kota Manchester tersebut.

"Perkenalkan kami Sheila on 75," ucap Duta disambung riuh penonton, Minggu (23/7).

Baca juga: Taylor Swift dan Matty Healy Putus Usai Berkencan 1 Bulan

Batalnya konser The 1975 dikarenakan sang vokalis Matty Healy mencium personil basis Ross MacDonald, di atas panggung saat mereka tampil di Malaysia pada Jumat (21/7).

Momen sindir lainya saat Duta menceritakan di belakang panggung ada yang mengeluarkan lelucon apakah Duta akan mencium Adam Muhammad Subarkah yang merupakan basis SO7 sama seperti kontroversi yang dilakukan The 1975.

Baca juga: The Strokes Hingga The 1975 akan Ramaikan We The Fest

"Tadi dibelakang juga ada yang nanya jangan-jangan Duta nanti cium Adam. Saya kasih tahu ya saya milih-milih lah," ucapnya.

Munculnya SO7 di detik-detik terakhir We The Fest 2023 mengobati luka penonton. Banyak yang menilai SO7 juga lebih baik dan nyaman ditonton dibanding The 1975.

Meski mendapat panggilan terakhir SO7 tetap tampil maksimal. Band asal Kota Yogyakarta tersebut total menyanyikan sembilan lagu. (Z-10)