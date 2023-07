Barbie dan Oppenheimer Dominasi Box Office

FILM poduksi Warner Bros Barbie menguasai Box Office Amerika Utara di pekan perdananya dengan meraup pendapatan sebesar US$155 juta sementara film biopik Oppenheimer juga meraih hasil apik dengan raihan US$80,5 juta.

Para penonton yang mengenakan pakaian berwarna pink menjadikan Barbie sebagai film dengan raihan terbesar di pekan pertama pada tahun ini dan raihan terbesar sepanjang sejarah bagi sutradara perempuan.

Akhir pekan yang dijuluki Barbenheimer, dengan Barbie dan Oppenheimer dirilis secara bersamaan, ratusan ribu orang menyerbu bioskop yang memutar kedua film tersebut.

Perilisan kedua film yang sangat berbeda, satu tentang boneka yang ingin membuat dunia menjadi pink sementara satunya berkisah tentang ilmuwan yang menciptakan bom atom, menciptakan fenomena yang sukses.

"Barbenheimer adalah dua film yang amat sangat bertolak belakang. Namun, hal itu membuktikan industri perfilman dalam kondisi yang sangat sehat. Penonton akan datang jika ada film yang layak ditonton," ungkap David A Grosa dari Franchise Entertainment Research.

Raihan luar biasa Barbie dan Oppenheimer membuat jarak yang lebar dengan peringkat tiga, yang ditempati Sound of Freedom.

Film kontroversial, karena dianggap mengedepankan teori konspirasi yang dihembuskan QAnon itu, meraup pendapatan sebesar US$20,14 juta.

Posisi keempat dan kelima diduduki film sekuel yang sebelumnya memuncaki Box Office yaitu Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One, yang meraup pendapatan US$19,5 juta, dan Indiana Jones and the Dial of Destiny, dengan raihan US$6,7 juta. (AFP/Z-1)