Travis Barker Berduka Kehilangan Penggemar

DRUMMER Blink 182, Travis Barker, 47, menuliskan pesan yang penuh emosional setelah salah satu penggemarnya, Alex Etheridge, 13, meninggal dunia pada awal pekan ini. Pesan tersebut ia tulis pada kolom komentar instagram Etheridge.

Etheridge merupakan pejuang kanker tulang yang bertemu dengan Barker di salah satu konsernya, pada awal tahun ini. Etheridge juga merupakan drummer remaja yang penggemar berat Barker.

"Saya hanya ingin mengatakan bertemu denganmu mengubah hidup saya selamanya. Ketika putri saya Alabama Barker bercerita tentang kisahmu, saya tidak sabar untuk bertemu. Kamu adalah salah satu orang paling baik yang pernah saya temui dan sangat berbakat dalam banyak hal, kamu bisa menulis lagu, bermain drum, dan musisi yang hebat," kata Travis dikutip dari People, Sabtu (22/7).

Baca juga: Tony Bennett Sempat Didiagnosis Alzheimer sebelum Tutup Usia

Sebelum Etheridge berpulang, ia menyempatkan bermain drum bersama dengan sang idola. Travis mengakui sangat suka melakukan berbagai hal dengan penggemarnya tersebut.

"Saya suka nge-jam denganmu memainkan paradiddle dan herta (salah satu teknik drum) . Saya bisa bergaul dengan kamu selama berhari-hari jika kita punya lebih banyak waktu," ujar suami dari Kourtney Kardashian tersebut.

Baca juga: Ronan Keating Nyanyikan This Is Your Song di Pemakaman Kakaknya

Travis mengaku menangis saat mendengar kabar Etheridge meninggal dunia, bahkan dirinya langsung membaca pesan instagram dirinya dengan penggemarnya tersebut. Ia membaca setiap pesan kenangan dengan Etheridge hingga sang dewa drummer tersebut menangis.

Bahkan Travis masih ingat ketika ia berjalan bersama Etheridge. Sang penggemar masih tidak percaya bisa menghabiskan waktu dengan sang idola. Ia berkomitmen bahwa di setiap konsernya akan memainkan dengan hati untuk Etheridge.

"Etheridge selalu dekat dengan hati saya selamanya dan saya akan akan menjaganya. Kepergian Etheridge pengaruhnya terhadap saya sangat besar yakni mengubah hidup dan saya, dan saya akan membawanya bersama saya selamanya di setiap panggung yang saya mainkan dan dalam setiap doa," ungkap Barker.

Namai Anak Rocky 13

Travis Barker berencana akan menami putranya Rocky 13, yang akan lahir dalam waktu dekat. Hal itu diungkapkan sang drummer dalam youtube Complex saat berbincang dengan sang putri Alabama Barker.

"Nama bayi terbaik? Aku suka dengan nama Rocky 13. Itulah nama yang muncul di kepalaku akhir-akhir ini," ungkapnya.

Diketahui, istri Barker yakni Kourtney Kardashian, 44, akan melahirkan putra. Sebelumnya Kourtney mengumumkan kehamilannya pada Juni 2023 dengan cara yang unik. Kourtney membawa kertas berukuran besar bertuliskan 'Travis aku hamil' dan disorot kamera di tengah-tengah konser Blink 182.

Barker ungkapkan pemilihan nama Rocky 13 tidak sembarangan. Nama itu berasal dari Rocky George yang merupakan gitaris hebat dari band metal Suicidal Tendencies. "Rocky George bermain gitar untuk Suicidal Tendencies, dan 13 adalah angka terbesar sepanjang masa. Dan Rocky tinju yang hebat sepanjang masa," pungkasnya. (Z-3)