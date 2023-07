Rose Blackpink Dianggap Terlalu Kurus di Konser Born Pink World Tour: Paris

GRUP musik K-pop Blackpink telah melakukan tur dunia mereka, membawa Born Pink World Tour ke penggemar di banyak kota berbeda. Selama pertunjukan terbaru mereka di Paris pada Sabtu (15/7), para penggemar sangat memperhatikan Rosé, yang dianggap terlihat terlalu kurus.

Anggota grup tersebut tampil di atas panggung selama encore konser untuk menyanyikan lagu solonya 'Gone' dan 'On the Ground'. Sebagai duta merek mewah Prancis YSL, Rosé tampil dengan koleksi terbaru mereka, dengan mengenakan rok mini hitam dan atas bandeau cokelat.

Namun, ketika Rosé mengangkat tangannya untuk menampilkan gerakan tari tertentu, para penggemar dengan cepat memperhatikan bagaimana tulang rusuknya terlihat menonjol dari tubuhnya.

"Dia terlalu kurus, dia hanya kulit dan tulang," tulis seorang penggemar setelah konser.

"Dia terlihat seperti akan pingsan karena terlalu lelah," cerita penggemar lainnya.

Beberapa penggemar sangat prihatin dengan kesehatan penyanyi tersebut, mengatakan bahwa tampil di konser membutuhkan banyak energi dan dia akan mendapat manfaat dari makan lebih banyak. Ada juga beberapa penggemar yang percaya bahwa tulangnya terlihat karena gerakan tari yang sedang dia lakukan.

Rosé dikenal karena kedisiplinannya dalam menjaga tubuh yang ramping, dan ini telah menyebabkan kekhawatiran dari penggemar sebelumnya bahwa dia mungkin berlebihan. Foto-foto dari pertunjukan tersebut tidak membantu mengurangi kekhawatiran tersebut.

Menurut laporan sebelumnya, Rosé sangat ketat dalam menjaga tubuhnya karena mudah bengkak. Oleh karena itu, dia tidak makan terlalu larut dan mengikuti kelas Pilates.

Namun, ada juga foto-foto lain dari pertunjukan tersebut yang tidak membuatnya terlihat begitu kurus secara menyakitkan. Sulit untuk mengatakan apakah dia lebih kurus dari biasanya atau apakah itu hanya kombinasi dari sudut pandang, pencahayaan, dan waktu dari pengambilan gambar-gambar tersebut.

Sementara itu, Blackpink berhasil menarik sekitar 55.000 penggemar melalui konser encore mereka di Paris. Konser tersebut berlangsung di Stade De France, sebuah stadion yang biasanya digunakan untuk acara-atletik nasional seperti pertandingan sepak bola dan rugby. Grup beranggotakan empat orang tersebut telah menampilkan berbagai lagu hit seperti Pink Venom, How You Like That, dan Pretty Savage di stadion tersebut.

Setelah merilis Born Pink, album studio kedua pada bulan September 2022, anggota Blackpink telah sibuk dengan tur dunia mereka. Agensi grup ini mengungkapkan rencananya untuk mengunjungi lebih dari 20 negara melalui tur dunia, termasuk Amerika Serikat, Kanada, dan Jerman. Pada bulan Agustus 2023, grup ini akan memamerkan bakatnya di berbagai wilayah di Amerika Serikat, seperti New Jersey dan San Francisco.

