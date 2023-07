Tony Leung Kejutkan Penggemar Korea di MV “Cool with You” NewJeans

TONY Leung Chiu-wai yang merupakan seorang aktor legendaris dari Hong Kong tampil singkat selama 15 detik dalam video musik terbaru dari grup musik K-pop NewJeans. Kehadirannya di video musik NewJeans itu telah menciptakan kejutan dan kegembiraan di dunia maya.

Pada Kamis (20/7) tengah malam waktu Korea Selatan, NewJeans merilis video musik resmi mereka untuk lagu "Cool With You," yang merupakan salah satu dari tiga lagu utama dari mini album mendatang mereka yang berjudul "Get Up."

Aktor berusia 61 tahun itu muncul dalam versi "Side B" dari video "Cool with You" bersama aktris-model asal Korea Selatan, Jung Ho-yeon, yang mendapatkan ketenaran setelah penampilan apiknya dalam seri drama hit K-Korea, Squid Game.

Meskipun penampilan Leung dalam cameo-nya singkat, para pengguna internet dengan cepat mengenalinya dan menjadi bersemangat atas kehadirannya. Sutradara video musik, Shin Woo Seok, dan CEO ADOR, Min Hee Jin, menjelaskan bagaimana mereka memutuskan untuk mencast Tony Leung dalam peran pendek tersebut.

"Walaupun penampilannya akan singkat, kami benar-benar menginginkan seorang aktor yang karismatik dan berdampak. Setelah banyak berpikir, kami memikirkan Tony Leung," ungkap Shin Woo Seok dan Min Hee Jin.

Mereka juga menjelaskan betapa antusias dan profesionalnya Leung dalam mempersiapkan penampilannya dalam video musik. Bahkan, dia memberikan saran-saran untuk karakternya.

"Tony Leung, meskipun perannya pendek, secara menyeluruh menganalisis naskah sebelumnya dan sangat bersemangat, bahkan dia menyarankan gaya rambut putih untuk video musik. Di lokasi syuting, dia membenarkan reputasinya sebagai aktor legendaris dan mendapat pujian dari staf," jelas keduanya.

Awal Keterlibatan

Diketahui bahwa Min Hee Jin, yang memproduseri video musik tersebut, secara pribadi mengatur pemilihan Tony Leung. Dia menyampaikan naskah video musik kepada Tony Leung melalui seorang kenalan. Setelah memeriksa naskah dan memahami cerita video musiknya, Tony Leung setuju untuk mengambil peran karismatik tersebut meskipun singkat dan dia menawarkan diri melakukannya tanpa bayaran.

Kemudian, Tony Leung berbagi pemikirannya tentang penampilannya dalam video musik NewJeans dan menjelaskan bahwa penampilannya adalah sebuah hadiah untuk para penggemar Korea.

"Saya bertemu orang-orang baik dan ingin memberikan hadiah kecil untuk para penggemar Korea." Ungkap Tony Leung.

Tony Leung memutuskan untuk memberikan hadiah kecil untuk penggemar Korea dan para netizen Korea sama-sama terkejut dengan penampilan cameo-nya dalam video musik dan kenyataan bahwa dia melakukannya tanpa menerima bayaran.

