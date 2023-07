Buku “Beyond The Story” oleh BTS, Jadi Buku Terlaris Versi The New York Times

VERSI bahasa Inggris dari buku tentang sensasi K-pop BTS telah menggemparkan toko-toko buku di Amerika. Dengan judul "Beyond The Story: 10-Year Record of BTS," buku ini menduduki peringkat pertama dalam daftar "The New York Times Best Seller" untuk kategori non-fiksi dengan hard cover pada hari Rabu (19/7).

Menurut daftar "The New York Times Best Sellers" yang diterbitkan oleh The New York Times pada Rabu (19/7), "Beyond The Story" juga berhasil meraih peringkat teratas dalam "Combined Print & E-Book Non-fiction."

Peringkat dalam daftar mingguan koran ini mencerminkan penjualan termasuk pra-pemesanan untuk minggu yang berakhir pada Sabtu (15/7). Prestasi ini benar-benar bersejarah, karena ini adalah pertama kalinya seorang penulis Korea (BTS dan Myeongseok Kang) berhasil menduduki posisi nomor 1 dalam daftar "The New York Times Best Sellers."

Keberhasilan luar biasa buku ini dapat dikaitkan dengan para penggemar yang setia dan konten yang menarik, yang mencerahkan perjalanan BTS menjadi ikon pop abad ke-21.

Buku ini dirilis pada awal Juli oleh agensi boy band ini untuk memperingati ulang tahun kesepuluh mereka. Buku ini ditulis bersama oleh anggota BTS dan jurnalis Korea Selatan, Kang Myeong-seok. Terjemahan bahasa Inggrisnya dipimpin oleh Anton Hur, bekerja sama dengan Clare Richards dan Slin Jung.

Antusiasme Tinggi

Terjemahan dari "Beyond The Story" merajai peringkat teratas di Amazon di Amerika Serikat, Britania Raya, Brasil, Australia, dan Jepang pada hari rilisnya, yaitu Minggu (9/7).

Di Brasil, buku ini mencatat volume pra-pemesanan tertinggi yang pernah ada. Di Singapura, buku ini juga menempati peringkat teratas dalam daftar buku non-fiksi di toko-toko Times dan Popular.

Di Korea Selatan, versi berbahasa Korea meraih posisi nomor 1 di toko-toko buku online besar di seluruh negeri tak lama setelah pra-pemesanan dibuka pada tanggal 15 Juni.

Setelah dirilis, buku ini menduduki peringkat pertama dalam daftar buku terlaris mingguan Kyobo Bookstore untuk penjualan online dan offline.

Buku ini direncanakan dan disusun selama beberapa tahun dan berisi cerita, foto, dan wawancara dengan anggota BTS yang didokumentasikan 10 tahun sejak debut mereka pada tahun 2013.

"Beyond The Story" menangkap esensi perjalanan luar biasa BTS selama dekade terakhir, mengungkap kisah-kisah tak terungkap dari sensasi pop yang dicintai secara global ini. Keberhasilan besar buku ini adalah bukti dari pengaruh besar BTS dan hubungan mereka yang mendalam dengan para penggemar setia mereka yang biasa disebut dengan Army.

