Hammersonic After Party Bakal Digelar di Ancol Pada Oktober

Perhelatan Hammersonic 2023 menjadi festival musik cadas terdahsyat sepanjang sejarah pertunjukan musik di Tanah Air. Penampilan prima dan spesial dari para deretan line-up nya menjadikan Hammersonic 2023 punya banyak cerita yang memorable bagi para Hammerhead.

Baca juga : Electrochestra Tiga Masa: Konser Musik Lintas Generasi Kolaborasi Elektronik dan Orkestra

Bukan hanya datang dari pasukan bertopeng Slipknot, kenangan dan cerita seru pun muncul jadi penampilan Trivium, Amon Amarth, Watain, Batushka, Comeback Kid, Black Flag, Story of The Year dan lainnya.

Belum bisa move on dari aksi-aksi hebat mereka, lagi-lagi Ravel Entertainment selaku promotor bikin kejutan. Lewat acara Hammersonic After Party, Hammerhead siap-siap “dihajar” lagi lewat gelaran intimate konser musik cadas bareng band trash metal asal Berkeley, California, Amerika Testament, DeadSquad, Oracle dan Strangers.

“Hammersonic After Party ini kami hadirkan bagi para hammerhead yang telah menciptakan sejarah bagi Hammersonic. Dan tentu saja bagi mereka yang belum move on atas peristiwa fenomenal dari Hammersonic pada bulan Maret lalu,” ujar Ravel Junardy, CEO Ravel Entertainment.

Hammersonic After Party akan digelar pada 1 Oktober 2023, di Beach City International Function Hall, Ancol, Jakarta. Untuk dapat menyaksikan acara ini, penyelenggara membanderol harga tiket dalam 2 kategori. Yakni kelas VIP Festival seharga Rp600 ribu (belum termasuk pajak) dengan penawaran spesial. Dan kelas General Festival seharga Rp400 ribu (belum termasuk pajak). “Karena konsepnya intimate konser dan spesial event juga, maka kuota tiket sangat terbatas. Dan ada penawaran khusus bagi hammerhead yang membeli tiket VIP Festival. Jadi, siapa cepat mereka lah yang beruntung,” tutupnya. (B-4)