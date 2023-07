Cardi B Belikan Anak Set Taman Bermain Senilai US$20 Ribu 

BARU-BARU ini, Cardi B, 30, membelikan sebuah set taman bermain untuk kedua anaknya. Tidak main-main, ia mengeluarkan dana sebesar US$20 ribu untuk set taman bermain itu.

"Saya baru saja membeli set taman bermain ini untuk anak-anak saya dan itu besar. Kelihatannya gila. Dan saya menghabiskan 20 ribu dollar untuk itu," katanya dilansir dari People, Jumat (21/7).

Ibu dari dua anak itu mengatakan hal itu penting baginya. Ia bekerja keras, tidak lain adalah untuk anak-anaknya.

"Menghabiskan uang secara berlebihan untuk anak-anak Anda tidak berarti bahwa Anda adalah orang tua yang hebat, tetapi itu membuat Anda merasa baik. Itu membuat Anda merasa seperti menjalani impian masa kecil Anda," ujar Cardi.

Terlepas dari hadiah mewah yang dia berikan kepada anak-anaknya, Cardi sebelumnya berbagi bahwa dia berusaha keras untuk memastikan anak-anak mereka tetap rendah hati terlepas dari kemampuan orang tua mereka.

"Mereka perlu tahu untuk tidak pernah merasa nyaman. Jangan pernah merasa seperti, 'Saya akan mendapatkannya karena saya adalah anak dari Cardi dan Offset'. Mereka tidak akan pernah tahu seperti apa rasanya berjuang," pungkasnya. (Z-3)