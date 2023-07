Kembali Ke Akar, Comic Con Tanpa Taburan Bintang Hollywood

COMIC-Con kembali ke akarnya, tanpa bintang-bintang A-list Hollywood. Buku komik, permainan video, dan kostum "cosplay" yang penuh warna menjadi pusat perhatian di Comic-Con saat acara budaya populer raksasa ini dimulai Kamis (20/7).

Absennya para bintang itu akibat pemogokan yang terjadi. Namun antusiasme para penggemar yang hadir tetap tinggi.

Acara budaya populer ini digelar di San Diego, California, dengan puluhan ribu penggemar berdandan sebagai karakter favorit mereka, seperti Wonder Woman dan Barbie serta Ken. Meskipun biasanya terkenal karena pengumuman film-film megah dan kehadiran bintang-bintang ternama, seperti Tom Cruise dan Dwayne Johnson, para penggemar menyambut kesempatan ini untuk fokus pada kostum dan komik, yang merupakan fokus asli Comic-Con.

Baca juga: Jika Menang AGT 2023, Cakra Khan Ingin Hadiah 1 Juta Dolar AS untuk Bangun Shelter Hewan

"Sejujurnya, saya lebih bersemangat tentang cosplay," kata Janelle Hinesley, 32 tahun, yang datang berdandan sebagai Astrid dari film "How to Train Your Dragon."

"Selain itu, saya tidak bisa duduk dengan ini, jadi kami tidak akan pergi ke sesi panel saat ini," tambahnya, menunjuk ke kapak raksasa yang terikat di punggungnya.

Baca juga: Catatan Si Boy Reboot Bikin Angga Yunanda Melek Gaya Anak Orang Kaya

Tahun ini, tempat biasanya bintang-bintang dan studio Hollywood memperkenalkan film-film pahlawan super terbaru, terlihat lebih santai. Presentasi awal meliputi film animasi "Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem" dari Paramount, presentasi Hall H pertama dari India untuk film "Kalki 2898-AD," dan cuplikan yang ditunggu-tunggu dari permainan video "Marvel's Spider-Man 2."

Kendati aktor Hollywood bergabung dalam pemogokan bersama penulis minggu lalu, Hollywood tetap ingin mencapai penggemar Comic-Con. Mereka membawa kreativitas dengan melibatkan sutradara dan aktor pengisi suara yang tidak terlibat dalam pemogokan.

Selain itu, acara ini juga menampilkan mega-bintang India yang bukan anggota dari pemogokan di AS. Meskipun adanya ketidakpastian mengenai line-up acara tahun ini, para penyelenggara berusaha menghadirkan pengalaman yang memuaskan bagi para penggemar dan berharap solusi damai dapat ditemukan untuk pemogokan Hollywood.

Comic-Con dimulai lebih dari 50 tahun yang lalu sebagai acara kecil di mana para penggemar bisa saling terhubung dan bertemu dengan para pahlawan mereka - pencipta buku komik. Tetapi acara tersebut telah berkembang menjadi kumpulan budaya populer terbesar di Amerika Utara, menarik 130.000 pengunjung setiap tahun. (AFp/Z-3)