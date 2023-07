Viral, Video Audisi Cakra Khan di America’s Got Talent 2023 Puncaki Trending Youtube

PENYANYI asal Pangandaran, Jawa Barat, Cakra Khan viral setelah kemunculan video audisinya di panggung America's Got Talent (AGT) 2023 pada Rabu, 19 Juli 2023 lalu.

Hanya sehari setelah diunggah, video audisi Cakra Khan sukses bertengger di peringkat pertama trending video di kanal video berbayar Youtube.

Hingga Kamis, 20 Juli 2023 malam, video viral berjudul 'You Won't BELIEVE his voice! Cakra Khan's soulful song captivates the judges', sudah diputar sebanyak 3,6 juta kali.

Baca juga : Lolos Audisi America’s Got Talent 2023, Ini Profil Cakra Khan

"Indonesia's singing sensation Cakra Khan brings a spectacular and soulful audition to America's Got Talent!," demikian deskripsi yang disematkan pada video viral tersebut.

Dalam amatan Media Indonesia, video Cakra Khan itu menjadi video audisi America's Got Talent 2023 yang terpopuler di hari tersebut. Bahkan, berkali-kali di highlight di Youtube maupun akun Instagram resmi AGT.

Baca juga : Ini Alasan Cakra Khan Nyanyikan Lagu No Woman No Cry di Panggung AGT 2023

Video audisi Cakra Khan yang diputar 3,6 juta kali di Youtube, jauh melampaui video penampilan peserta audisi yang lain yang hanya diputar kurang dari 1 juta kali.

Video Cakra Khan juga unggul jika dibandingkan dengan video audisi penyanyi tuna netra Lavender Darcangelo, peraih Golden Buzzer dari Heidi Klum pada 12 Juli 2023 lalu. Ia menyanyikan lagu 'Out Here On My Own' dan telah diputar 3,5 juta kali di Youtube.

Namun, rekor terbanyak pemutaran video audisi AGT 2023 masih dipegang oleh Putri Ariani, penyanyi asal Yogyakarta yang meraih Golden Buzzer dari Simon Cowell pada 7 Juni 2023 lalu.

Dalam waktu satu bulan saja, video berjudul 'Golden Buzzer: Putri Ariani receives the GOLDEN BUZZER from Simon Cowell' itu sudah diputar sebanyak 46 juta kali, menempati peringkat ke-8 video audisi AGT yang paling banyak diputar sepanjang sejarahnya. (Z-4)