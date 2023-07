Pemenang Blue Dragon Series Awards 2023, Lewat The Glory Song Hye-kyo Raih Daesang

SPORT Chosun memperkenalkan Blue Dragon Series Awards, yang ditujukan untuk konten streaming dalam industri hiburan Korea. Mengingat terus berkembangnya industri hiburan, Blue Dragon Series Awards memberikan penghargaan terhadap drama dan acara varietas yang unggul dan diproduksi oleh layanan streaming Korea Selatan.

Penghargaan penuh bintang 2023 ini diselenggarakan di Paradise City, Incheon. YoonA dari Girls' Generation dan Jun Hyun-moo kembali didaulat sebagai pembawa acara.

Blue Dragon Series Awards memperkenalkan beberapa penghargaan baru yakni Daesang (Grand Prize), Penghargaan Popularitas OST, dan Penghargaan Why Not yang diberikan kepada seniman atau karya yang menginspirasi perubahan dalam layanan streaming melalui ide atau tantangan unik.

Daesang (Grand Prize) pertama kali diberikan kepada Song Hye-kyo atas perannya dalam seri hit The Glory, sementara rekannya, Lim Ji-yeon, mendapatkan penghargaan Aktris Pendukung Terbaik.

Penghargaan Drama Terbaik tahun ini diberikan kepada Big Bet, sementara penghargaan Program Varitas Terbaik diberikan kepada Siren: Survive the Island.

Suzy memenangkan Penghargaan Aktris Terbaik atas penampilannya dalam Anna, sementara Ha Jung-woo memenangkan Penghargaan Aktor Terbaik atas perannya dalam Narco-Saints. Park Ji-hoon juga memenangkan Penghargaan Aktor Pendatang Terbaik atas perannya dalam Weak Hero Class 1, dan Shin Ye-eun membawa pulang Penghargaan Aktris Pendatang Terbaik atas seri Revenge of Others.

Drama

Daesang (Grand Prize): Song Hye Kyo ("The Glory")

Drama Terbaik: "Big Bet"

Aktor Terbaik: Ha Jung Woo ("Narco-Saints")

Aktris Terbaik: Suzy ("Anna")

Aktor Pendukung Terbaik: Lee Dong Hwi ("Big Bet")

Aktris Pendukung Terbaik: Lim Ji Yeon ("The Glory")

Aktor Pendatang Terbaik: Park Ji Hoon ("Weak Hero Class 1")

Aktris Pendatang Terbaik: Shin Ye Eun ("Revenge of Others")

Penghargaan Popularitas OST: "Our Season" oleh Jaechan dari DKZ

Penghargaan Why Not: Choi Hyun Wook ("Weak Hero Class 1")

Program Varietas

Program Varietas Terbaik: "Siren: Survive the Island"

Entertainer Pria Terbaik: Yoo Jae Suk ("PLAYou Level Up")

Entertainer Wanita Terbaik: Joo Hyun Young ("SNL Korea")

Entertainer Pria Pendatang Terbaik: Dex ("Bloody Game 2")

Entertainer Wanita Pendatang Terbaik: Kim Ah Young ("SNL Korea")

Penghargaan Popularitas TIRTIR: Cha Eun Woo dari ASTRO, Jaechan dari DKZ, Lee Kwang Soo, Kim Yeon Koung

Selamat kepada para pemenang! (Z-10)