Wow, Penyanyi Anggun Berakting di Serial 'Cannes Confidential'

PENYANYI asal Indonesia Anggun C Sasmi yang kini menetap di Prancis menjadi bintang dari sebuah episode film serial investigasi polisi internasional baru berjudul "Cannes Confidential".

Netizen di Tanah Air pun tercengang saat mengetahui Anggun berperan sebagai wanita yang diduga melakukan pembunuhan.

Serial yang diproduksi AMC Networks Inc yang berkantor pusat di New York, Amerika Serikat (AS) itu akan ditayangkan perdana di platform Acorn TV dan disiarkan ke seluruh dunia.

Anggun memainkan salah satu peran utama di episode ini, dan netizen terkesan dengan aktingnya dan melontarkan beragam pujian.

"Luar biasa", "Menakjubkan", "Dia membuat Indonesia bangga", "Dia bermain dengan sangat baik" dan banyak lagi komentar membanggkan lainnya.

Terkejut dengan tanggapan tersebut, Anggun membuka halaman Instagram-nya untuk membagikan pesan dan tangkapan layar dari para penggemar yang antusias.

Netizen Bertanya Kenapa Anggun Tak Gembar-Gembor

Namun netizen bertanya-tanya mengapa Anggun belum mengomunikasikan proyek internasional yang sangat bergengsi ini.

"Seperti yang kalian ketahui, saya agak berhati-hati. Saya menunggu serial ini diluncurkan di Amerika Serikat untuk melihat tanggapan dari publik dan penggemar, dan saya sangat senang membaca komentar-komentarnya," ucap Anggun.

"Kamu tidak melakukan seni untuk dirimu sendiri, kamu melakukannya untuk orang lain, oleh karena itu, seperti orang mengenalku, aku tidak suka merayakan diri sendiri, bahkan untuk hal-hal terbesar yang terjadi dalam karierku," kata Anggun yang kini berusia 49 tahun.

Ketika ditanya apakah Anggun melepaskan karier menyanyinya untuk televisi atau film, dia menjawab dengan sangat tulus.

Menjajal Akting Tapi Tak Lupakan Menyanyi

"Sama sekali tidak! Sebagai seorang entertainer, saya mendapat kesempatan istimewa untuk terlibat dalam berbagai bidang. Saya semakin sering dihubungi untuk serial, baik di Prancis maupun di luar negeri," tutur Anggun.

"Saat ini saya sedang mengerjakan proyek yang sangat ambisius yang saya harap akan segera terwujud. Saya suka akting, tapi tentu saja saya tidak melupakan musik," kata penyannyi yang mempopularkan lagu "Tua-tua Keladi".

Sementara serial "Cannes Confidential" akan disiarkan di banyak negara lain setelah penayangan perdananya di AS, Anggun mengumumkan bahwa dia akan menjadi juri di acara pencarian bakat baru di TF1, saluran TV terkemuka Eropa.

"Acara ini bertajuk 'Dream Team' dan ini adalah kontes bakat muda yang akan disiarkan pada jam tayang utama," kata Anggun.

Setelah Asia's Got Talent, disiarkan di 19 negara, dan Mask Singer, disiarkan di Prancis, Anggun menambah status bintang internasionalnya dengan program TV baru Eropa ini. (RO/S-4)