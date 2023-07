Tembus 15,9 juta Streaming, Lagu Seven Jungkook BTS Debut di Daily Top Songs Global Spotify

LAGU Seven yang merupakan lagu debut dari Jungkook BTS berhasil tembus 15,9 juta streaming di platform Spotify. Rekor ini dicapai Jungkook di hari pertama lagu tersebut dirilis, Jumar (14/7).

Dilansir dari Antara, Spotify menyebutkan bahwa capaian tersebut menjadikan Seven memulai debutnya di posisi pertama tangga lagu chart Daily Top Songs Global Spotify pada Jumat (14/7).

Menurut Spotify, Seven, merupakan lagu baru dengan jumlah streaming terbanyak di tangga lagu tersebut. Seven telah diputar lebih dari 37 juta kali di platform hingga saat ini.

Tak hanya secara global, lagu yang juga menampilkan rapper asal Amerika Latto ini mencuri perhatian di Indonesia dan langsung menduduki

posisi nomor dua di tangga lagu Daily Top Songs Indonesia di Spotify.

Dalam wawancara singkat di segmen Spotify Ball-terview, Jungkook mengatakan bahwa Taehyung atau V BTS merupakan orang yang pertama kali

diberi tahu tentang Seven. Mereka pun saling mengirimkan lagu saat pembuatannya.

“Aku ingin Army mendengarkannya dengan hati yang gembira. Aku akan terus mengerjakan album solo ini. Lagu ini adalah lagu pertama yang indah,

jadi aku harap kalian terus mendengarkannya. Aku akan terus menciptakan lagu-lagu yang indah,” kata Jungkook.

Selain membicarakan proses pembuatan musik dan perilisan lagu terbaru,Jungkook juga bercerita tentang anjingnya Bam, gaya rambutnya, pose favorit untuk foto, film favoritnya, dan masih banyak lagi.

Untuk memeriahkan perilisan Seven, Spotify mengajak penggemar untuk menggali lebih dalam tentang sang artis tidak hanya melalui Spotify Ball-terview melainkan juga Spotipoly Jungkook Edition.

Capai 75 Juta Viewers

Terpantau video musik lagu Seven Jungkook BTS kini sudah ditonton lebih dari 75 juta viewers di YouTube. Lagu tersebut juga telah menempati posisi #1 on trending on music di platform tersebut. Bahkan di hari peluncuran, lagu tersebut langsung ditonton lebih dari 35 juta orang dalam waktu kurang dari 24 jam.

Tak hanya itu, penampilan Jungkook di Good Morning America (GMA) masih jadi perbincangan. Sang K-pop idol tersebut tampil di acara musik pagi terpopuler di Amerika dengan membawakan single debut terbarunya Seven dan lagu-lagu lainnya yang Ia populerkan sebelumnya juga bersama grup BTS, Dynamite dan Euphoria dari album Love Your Self, 2018. (Z-10)