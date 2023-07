Fans Khawatir dengan Berat Badan Rose Blackpink 

ROSE Blackpink memicu kekhawatiran fans dengan sosoknya yang dianggap sangat kurus selama konser baru-baru ini. Fisiknya yang terlihat terlalu ramping selama konser di Paris, Sabtu (15/7) lalu itu sampai memperlihatkan tulang rusuknya.

Rose naik ke panggung dengan mengenakan atasan dari koleksi Spring/Summer 2023 Saint Laurent. Rose dengan penuh semangat menyanyikan lagu solonya Gone dan On the Ground dan memikat penonton dengan gerakan tariannya.

Namun, fisik ramping Rose yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan penggemar. Saat tampil di atas panggung, tulang rusuknya terlihat jelas, dan itu terlihat setiap kali dia menggerakkan tangan atau kakinya.

Baik penggemar domestik maupun internasional menyatakan kekhawatiran tentang kesejahteraan Rose.

"Dia terlihat tidak sehat" dan "Dia tampak seolah-olah dia akan pingsan sebentar lagi."

Di sisi lain, Rose dikenal sebagai seorang performer yang sangat menjaga bentuk tubuhnya. Dalam sebuah wawancara dengan Elle Korea pada Mei tahun lalu, dia mengaku berhati-hati saat makan di malam hari untuk menghindari rasa kembung.

Sementara itu, Rose dikenal sebagai salah satu selebritas terkurus dengan tinggi badan 168 cm (5'6") dan berat 44 kg (96,8 lbs).

Seperti yang diketahui, Blackpink masih melakukan rangkaian tur konsernya ke berbagai negara. Akhir pekan lalu, konsert tersebut dihelat di Paris. Selama konser, girl grup ini dibuka dengan Pink Venom dan membawakan penampilan yang powerfull dari lagu-lagu hit mereka seperti How You Like That, Pretty Savage, dan Whistle. Setiap anggota juga memamerkan bakat mereka melalui penampilan solo yang menawan. (Z-10)