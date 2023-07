Lima Tahun Pacaran, Dylan Sprouse Akhirnya Nikahi Model Barbara Palvin

DYLAN Sprouse telah menikahi model asal Hungaria, Barbara Palvin, dalam pernikahan rahasia mereka setelah lima tahun pacaran.

Bintang asal Amerika Serikat, yang dikenal karena perannya sebagai Zack Martin dalam serial Disney Channel The Suite Life of Zack and Cody, mengonfirmasi pertunangan dengan Palvin bulan lalu.

Media lokal Bors Online mengklaim pasangan tersebut menikah di negara asal Palvin, di sebuah gereja kecil di luar Budapest. Media tersebut mendapatkan foto-foto mempelai perempuan, yang terlihat tiba di gereja kecil itu mengenakan gaun satin bergaya korset putih, sarung tangan transparan, dan kerudung panjang.

Sprouse mengenakan setelan hitam sederhana dengan kemeja berkerah putih dan dasi hitam. Ia juga memakai dua bunga putih yang ditempelkan di kerah bajunya yang sesuai dengan bunga-bunga di buket Palvin.

Dari foto-foto tersebut, terlihat bahwa saudara kembar Sprouse, Cole, yang juga bermain dalam Suite Life of Zack and Cody, menjadi pengiring pria karena terlihat berdiri di dekat altar saat pasangan tersebut meninggalkan gereja sebagai pasangan pengantin baru.

Pernikahan yang mengejutkan ini terjadi hanya satu bulan setelah mereka mengumumkan pertunangan mereka, meskipun mereka sudah bertunangan sejak September 2022.

"Dengan kekuatan yang dimiliki oleh V, saya akan menjadi seorang pengantin Sprouse [emoji pengantin perempuan] @dylansprouse," tulis Palvin pada unggahannya.

Dylan juga berbicara tentang pandangannya mengenai pernikahan. "Saya pikir definisi pernikahan sangat berbeda bagi generasi kita dibandingkan dengan apa yang pernikahan artikan bagi generasi sebelumnya," katanya.

"Bagi saya, setidaknya, pernikahan adalah janji untuk mencintai Anda tanpa henti dan menjadi pasangan Anda. Saya gugup menghadapi acara tersebut. Sejujurnya, saya gugup tentang tarian pertama."

Palvin menambahkan, Dylan telah menunggu tujuh bulan untuk menemukan momen yang tepat untuk melamarnya, tetapi dia sudah tahu dia ingin menikah dengannya sejak mereka mulai pacaran.

"Maksudku, seorang pria memiliki waktu untuk mempersiapkan lamaran, Dylan menyimpan cincin itu selama tujuh bulan sebelum dia mengajukan pertanyaan itu, tapi bagi saya, saat itu tepat di situ," kata Palvin. "Saya tahu sejak kita mulai berkencan bahwa saya ingin menikah dengannya, tetapi itu adalah keputusan besar."

Sebelum pernikahan, Dylan mengatakan, sangat antusias untuk menikah di Hungaria dan mengikuti tradisi keluarga Palvin. (Z-5)