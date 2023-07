Oppenheimer Ungkap Pemikiran di Balik The Manhattan Project yang Mengubah Dunia

OPPENHEIMER menjadi film blockbuster pertama Christopher Nolan bersama Universal Pictures yang tayang secara serentak di seluruh bioskop Indonesia mulai Rabu (19/7). Film Oppenheimer dibintangi oleh deretan aktor ternama untuk memerankan karakter-karakter utama, antara lain Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Josh Hartnett, Casey Affleck, Rami Malek dan Kenneth Branagh.

Dengan kehadiran para aktor dan aktris terbaik ini, penonton dapat berharap akan penampilan yang kuat dan mendalam dari setiap karakter dalam cerita Oppenheimer.

Menghadirkan sosok fisikawan terkenal dan penggagas The Manhattan Project, Oppenheimer menjadi film yang menandai terobosan penting dalam eksplorasi sinematik terhadap salah satu tokoh paling penting dalam sejarah selama World War II.

Dengan detail yang sangat diperhatikan dan direkam sepenuhnya menggunakan teknologi IMAX akan memberikan pengalaman sinematik luar biasa bagi para penonton yang akan meningkatkan rasa kehadiran dan imersinya, sehingga menghantarkan mereka ke dalam dunia yang direpresentasikan dengan cara yang tidak dapat ditandingi oleh format film konvensional.

Ukuran layar yang lebih besar dan resolusi yang disempurnakan memberikan tingkat detail yang belum pernah terjadi sebelumnya, menghidupkan setiap adegan dengan kejernihan yang menakjubkan. Dari landscape yang luas hingga momen karakter yang intim, IMAX menangkap esensi cerita Oppenheimer dengan cara sinematik yang menakjubkan.

Dengan kombinasi teknologi visual dan audio yang unggul akan meningkatkan rasa kehadiran dan imersi, di mana penonton akan merasa seolah-olah mereka berada di dalam adegan film itu sendiri. Penonton akan merasakan getaran dari suara ledakan, mendapatkan perspektif yang mendalam dari sudut pandang kamera, dan secara emosional terhubung dengan karakter dan cerita yang dipaparkan.

Dengan hadirnya Oppenheimer, Christopher Nolan mengungkapkan bahwa film historical drama ini menyodorkan penonton ke dalam paradoks mendebarkan tentang pengambilan risiko kehancuran dunia untuk dapat menyelamatkannya.

“Yang ingin saya lakukan adalah membawa penonton ke dalam pikiran dan pengalaman seseorang yang berada di pusat perubahan terbesar dalam sejarah dunia,” tutur Nolan. “J.Robert Oppenheimer adalah orang terpenting yang pernah hidup. Dia menciptakan dunia yang kita tinggali ini tetap ada. For better or worse, kisahnya harus dilihat untuk bisa dipercaya," ungkap Nolan.

Di sisi lain, film ini juga akan mengungkap sisi humanisme yang akan menawarkan pemahaman lebih dalam tentang kompleksitas yang membentuk kehidupan dan keputusan Oppenheimer. Film ini menggarap lebih dalam tentang pengorbanan pribadinya dan dampak mendalam atas perannya saat masa-masa pengembangan bom atom di era Perang Dunia ke-II.

Oppenheimer telah melampaui batasan dalam menangkap esensi dari seorang individu multidimensi, yang pada akhirnya mengundang penonton untuk merenungkan pilihan yang dibuat oleh mereka yang sukses membentuk kembali jalannya sejarah. (Z-10)