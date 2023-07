Serial The Killing Vote akan Tayang pada 10 Agustus

SERIAL drama Korea thriller bertajuk The Killing Vote, yang ditayangkan oleh SBS serta diproduksi oleh Pan Entertainment dan Studio S akan tayang perdana di platform Prime Video pada 10 Agustus mendatang.

The Killing Vote diadaptasi dari webtoon populer berjudul sama, yang mengeksplorasi arti keadilan dan menampilkan sebuah pemungutan suara nasional untuk hukuman mati terhadap para pelaku kriminal yang kejam.

Ceritanya menyoroti sosok misterius yang melaksanakan hukuman mati sesuai dengan hasil pemungutan suara, serta polisi yang mengejar mereka.

Serial tersebut akan dibintangi Park Hae Jin, Park Sung Woong, dan Lim Ji Yeon sebagai pemeran utama.

Park Hae Jin akan berperan sebagai pemimpin tim polisi Kim Moo Chan, seorang polisi yang berhasil naik jabatan menjadi pemimpin tim dalam waktu singkat.

Park Sung Woong akan memerankan Kwon Seok Joo, yang menjalani hukuman penjara setelah menyerahkan diri karena membunuh penjahat pelaku pelecehan seksual terhadap putrinya yang berusia delapan tahun.

Sedangkan Lim Ji Yeon berperan sebagai letnan yang pernah menjadi andalan Tim Investigasi Siber.

"Dalam The Killing Vote, kami mengajak penonton untuk menilai kembali arti sebenarnya dari keadilan, sambil menikmati sensasi dan keseruan dari mahakarya ini," kata Head of Content Business of SBS Contents Hub Jin Hae Dong, dalam keterangan resmi, diterima Senin (17/7).

Dengan menghadirkan 12 episode, dua episode pertama akan ditayangkan sekaligus di Prime Video pada hari penayangan perdana, 10 Agustus, sementara episode baru akan dirilis setiap Kamis. (Ant/Z-1)