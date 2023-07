PVRIS Rilis Album Evergreen

PRODUSER, penyanyi, penulis lagu, dan multiinstrumentalis PVRIS (Lyndsey Gunnulfsen) akhirnya merilis album barunya yang berjudul Evergreen melalui Hopeless Records.

Album terbaru itu adalah album keempat yang dikeluarkan oleh PVRIS dan digarap oleh Lyndsey Gunnulfsen bersama beberapa kolaborator termasuk Mike Shinoda dari Linkin Park, Y2K, JT Daly, dan Dan Armbuster.

Sebagai seorang perempuan yang mendukung gerakan LGBTQ+, PVRIS berusaha semaksimal mungkin dalam kariernya agar suaranya dapat didengar dan karyanya tidak berkompromi dengan dunia yang didominasi oleh kaum lelaki.

Evergreen adalah sebuah panggilan untuk mendukung semua perempuan dan juga semua individu yang ada dunia untuk bisa menemukan kekuatan untuk bersuara. Secara musik, Evergreen menunjukkan kemampuan progresi musik PVRIS dengan keunikan dan juga kemahirannya, menggabungkan berbagai genre musik dari mulai elektronik, rock sampai juga elemen-elemen musik pop.

Dalam rangka perilisan album terbarunya, PVRIS juga melakukan sebuah premiere untuk video klip dari single utamanya, I Don't Wanna Do This Anymore.

Disutradarai Jax Anderson, video klip ini juga berhubungan dengan visual dari lagu-lagu yang sudah dirilis sebelumnya dari album Evergreen. Mengingat kembali, gambar-gambar semua ini memperlihatkan Lynn yang diapit antara alam dan juga dunia sintesis, yang mewakilkan rasa perjuangannya dalam sebuah konflik internal.

Dengan adanya visualizer untuk setiap lagu yang ada pada album ini, PVRIS menghadirkan sebuah karya pendamping yang unik untuk albumnya bagi para penggemarnya dalam semesta Evergreen.

PVRIS akan memainkan lagu-lagu dari album Evergreen secara penuh untuk pertama kalinya di US Sad Summer Festival, yang akan berlangsung lewat 16 konser. Dilanjutkan dengan The Godless/Goddess Tour, dengan Poppy mulai Agustus sampai dengan September, dan mengakhiri rangkaian turnya dengan mendukung tur Inggris dan Eropa Fall Out Boy. (RO/Z-1)