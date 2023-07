Ada Pemogokan, Pemutaran Perdana Film Haunted Mansion Tanpa Bintang

PEMUTARAN perdana film yang digelar setelah aktor Hollywood memutuskan mogok kerja berlangsung tanpa bintang. Sutradara film itu, meski mengaku mendukung aksi mogok tersebut, mengaku sangat kehilangan para bintang filmnya.

Pemutaran perdana film Haunted Mansion di Disneyland, California, Minggu (16/7) WIB, digelar sederhana setelah para bintang film memutuskan mogok kerja sehingga produksi film dan serial televisi di Hollywood terhenti.

Anggota Screen Actors Guild (SAG-AFTRA) bergabung dengan para penulis skenario, yang telah mogok kerja selama beberapa pekan, sehingga menjadi mogok kerja terbesar di dunia film Amerika Serikat (AS) dalam tempo 63 tahun.

"Saya adalah sutradara, penulis, dan aktor di industri ini. Ini adalah masa yang amat sangat berat," ujar sutradara Haunted Mansion Justin Simien.

"Saya sangat mendukung aksi mereka karena saya adalah bagian dari mereka," lanjutnya.

Disney tetap menggelar karpet merah di depan wahana Haunted Mansion di taman hiburan milik mereka namun tidak ada satu pun bintang film itu yang hadir termasuk LaKeith Stanfield, Tiffany Haddish, Danny DeVito, dan Jamie Lee Curtis.

"Saya benar-benar kehilangan mereka, Saya berharap bisa merayakan film ini bersama mereka di sini," kata Simien.

Aktor Hollywood secara resmi menggelar aksi mogok kerja pada Kamis ((13/7) malam waktu setempat setelah negosiasi dengan studio gagal mencapai kata sepakat.

Serikat pekerja film menggungat minimnya bayaran di era streaming dan ancaman artificial intelligence.

Aksi mogok kali ini melumpuhkan seluruh produksi film Hollywood. (AFP/Z-1)