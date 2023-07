Mission: Impossible Puncaki Box Office

FILM ketujuh Mission Impossible sukses menduduki puncak Box Office Amerika Utara menggusur posisi film horor Insidious: The Red Door.

Film produksi Paramount, Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One, film teranyar yang dibintangi Tom Cruise sukses meraup pendapatan sebesar US$52,6 juta.

Davd A Gross dari Franchise Entertainment Research menyebut raihan Mission: Impossible itu biasa untuk film aksi yang telah memasuki film ketujuh.

"Pasar luar Amerika Serikat adalah tempat film aksi membukukan kesuksesan. Raihan di pekan perdana film ini di luar negeri apik kecuali di Tiongkok, yang bagus namun tidak luar biasa," ungkap Gross.

Posisi kedua ditempati oleh film Sound of Freedom, film aksi kontroversial produksi Santa Fe Films dan Angel Studios.

Film tersebut dibnitangi oleh Jim Caviezel yang berperan sebagai mantan agen AS TIm Ballard, yang mengklaim telah menyelamatkan lebih dari 100 anak dari pedagang manusia Kolombia.

FIlm Sound of Freedom dikritik karena dianggap mempercayai konspirasi teori yang disebar kelompok QAnon bahwa ada kelompok internasional pedofilia yang menculik anak-anak dan mengambil darah mereka.

Meski kontroversial atau malahan karena kontroversinya, Sound of Freedom sukses meraup pendapatan sebesar US$27 juta sehingga telah meraih total US$85 juta.

Insidious: The Red Door turun ke posisi ketiga dengan raihan US$13 juta setelah pekan lalu menjadi pemuncak Box Office dengan raihan US$33 juta.

Film kelima dari rangkaian film horor Insidious itu ditempel ketat oleh Indiana Jones and the Dial of Destiny.

Film produksi Disney, yang kemungkinan merupakan film terakhir serial India Jones, kembali menampilkan Harrison Ford dan meraup pendapatan sebesar US$12 juta.

Posisi kelima ditempati film animasi produksi Disney/Pixar Elemental yang meraup pendapatan sebesar US$8,7 juta. (AFP/Z-1)