A Kid Named Rufus Rilis Album Perdana

MUSISI queer pop alternatif asal Malaysia, yang kini berbasis di New York dan sedang ramai dibicarakan, A Kid Named Rufus, resmi merilis album perdananya berjudul Whatever Works melalui label musik Nettwerk.

Setelah melepas serangkaian lagu dan juga EP pertamanya, lagu-lagu dari album terbaru A Kid Named Rufus menandai langkah sekaligus kemajuan yang besar baik secara sonik maupun lirik dan menjadi momentum untuk memperkuat identitas artistik dan pribadinya.

Hambatan dalam perjalanan A Kid Named Rufus tercermin dalam album perdananya yang terasa tulus dan terdengar serba catchy. Koleksi lagu-lagu pada album ini adalah perwujudan yang luar biasa dari gayanya yang terus menantang batasan yang ada.

Lirik-lirik meditatif yang ia tulis menggambarkan hari-hari sulit memasuki masa dewasa. Whatever Works adalah kumpulan lagu yang penuh warna dan juga mencolok, membahas topik-topik tentang queerness, identitas, rasa rindu akan rumah, kehidupan dewasa, cinta, hasrat, culture shock, dan banyak lagi. Tetapi yang paling penting, album ini mencerminkan perjuangan dan pertumbuhan pribadi yang telah dilalui Rufus hingga saat ini.

A Kid Named Rufus menjelaskan, "Whatever Works adalah album tentang tahun pertamaku tinggal di Amerika Serikat. Aku mulai menulis album ini pada musim panas setelah tahun pertama kuliah, dan aku ingin membicarakan seberapa besar kehidupanku telah berubah dan berapa banyak hal yang harus aku hadapi setelah lulus SMA, datang dari negara yang berbeda, di tengah puncak pandemi global."

"Aku menulis lagu tentang bagaimana aku tidak memiliki uang sama sekali pada masa itu, mencoba menghadapi rasa anxiety yang kumiliki, jatuh cinta dan putus cinta, mengungkapkan diri sebagai queer, ketakutanku terhadap dunia, dan segala hal yang mungkin dipikirkan oleh seorang remaja yang tinggal sendiri untuk pertama kalinya. Membuat album ini adalah proses yang paling menakutkan namun paling memuaskan yang pernah aku jalani, dan aku sangat bangga dengan karya yang aku ciptakan. Aku tidak sabar untuk orang-orang mendengarkan album ini," tambahnya.

Lagu yang ceria dan penuh semangat, The Cute Girl from Brewster Hall menceritakan kisah cinta pertama A Kid Named Rufus di perguruan tinggi dan mengeksplorasi topik romansa, cinta, dan seksualitas.

A Kid Named Rufus melanjutkan dengan How Sweet Does This Sound?, yang mengambil arah yang lebih liar saat dia merenungkan pengalamannya dengan hook up culture.

Sebuah usaha yang penuh optimisme muda, disuguhi melodi berkilau, dan nada pop alternatif yang tulus, pada lagu Eighteen (ft. Cole Bauer), A Kid Named Rufus mengenang masa mudanya yang menggambarkan keinginan untuk segala sesuatu bisa kembali seperti dulu.

Lagu dengan penuh dentingan dan suara synthesizer Tryhard (ditulis dengan Benji Cormack dari slenderbodies) bercerita tentang melepaskan tekanan dalam hidup dan membebaskan diri dari tanggung jawab.

Single utama dari perilisan album ini, Running Away from Whatever You Call Paradise, adalah lagu yang menggabungkan berbagai macam elemen musik indie/pop-alternatif dengan storytelling yang menyentuh ranah introspeksi diri dan juga penemuan jati diri seseorang di masa perkuliahan.

Terinspirasi dari kisah nyata, Stuck in San Antonio adalah lagu yang menyentuh sisi emosional yang merefleksikan hubungan yang bergejolak.

Setelah perpisahan yang emosional, A Kid Named Rufus menemukan dirinya di Austin, Texas, tempat ia bertemu dengan Benji Cormack dari slenderbodies dan Alex Alfonzo dari Night Cap.

Sinergi kreatif ketiganya langsung terasa dan menghasilkan lagu Stuck in San Antonio dalam waktu satu hari. Lagu yang tema utamanya tentang perpisahan ini menggabungkan melodi yang menarik, riff gitar yang dinamis, dan lirik yang memikat, menandai peralihan sound yang terinspirasi oleh musik rock bagi sang seniman muda. (RO/Z-1)