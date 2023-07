Bighit Music Konfirmasi Kredit Jungkook BTS untuk “Seven (ft. Latto)”

Bighit Music telah mengkonfirmasi bahwa Jungkook BTS telah diberikan kredit yang sesuai untuk kedua video musik resmi dan video musik pertunjukan "Seven (ft. Latto)". Para penggemar BTS atau Army mengungkapkan kekhawatiran kemungkinan Jungkook tidak diberikan kredit yang sesuai sebagai artis dalam video musik untuk single solo barunya "Seven (feat. Latto)".

Mereka mengklaim tidak ada poin yang terdaftar di bawah peringkat Jungkook dalam pemecahan peringkat YouTube yang merupakan salah satu kategori yang dihitung untuk tangga lagu Hot 100 Billboard. Selain itu juga terkait video musik yang dikreditkan di bawah Hybe bukan Jungkook, sehingga menghasilkan masalah dengan perhitungan poin untuk kategori YouTube.

Menanggapi hal ini, Bighit Music menjelaskan,"Nama artis untuk video musik 'Seven' serta video musik pertunjukan sudah terdaftar dengan benar sebagai Jungkook dalam sistem YouTube." Mereka menambahkan, "Tidak ada masalah dengan perhitungan data YouTube juga."

Sebelumnya pada Jumat (14/7), Jungkook merilis single solo debut resminya "Seven" featuring Latto. Single itu langsung menduduki puncak tangga lagu iTunes di banyak negara di seluruh dunia dan juga mencapai jumlah tayangan yang mengesankan dalam 24 jam pertama dengan video musiknya yang dibintangi oleh Han So Hee.

Cetak Rekor

Lagu ini kini mencetak banyak rekor baru di Spotify. "Seven" debut di posisi No. 1 di tangga lagu Global Top Songs Spotify setelah mengumpulkan jumlah streaming terfilter yang luar biasa sebesar 15.995.378 pada hari pertama saja.

Jungkook sekarang menjadi artis pria pertama dari negara manapun yang melampaui 15 juta streaming pada hari pertama dengan lagu baru di Spotify dan hanya yang kedua secara keseluruhan, setelah Taylor Swift. Hanya dua lagu dalam sejarah Spotify yang pernah berhasil debut dengan jumlah streaming pada hari pertama yang lebih tinggi dari "Seven", yakni "Anti-Hero" dan "Lavender Haze" milik Taylor Swift.

Selain mencapai jumlah streaming pada hari pertama tertinggi dari lagu oleh artis pria dalam sejarah Spotify, "Seven" juga menjadi lagu pertama oleh solois K-pop yang debut di posisi No. 1 di tangga lagu Global Top Songs Spotify. Rekan satu grup Jungkook, Jimin, sebelumnya menjadi solois K-pop pertama yang pernah menduduki puncak tangga lagu tersebut dengan lagu debutnya "Like Crazy", tetapi lagu tersebut awalnya debut di posisi No. 2 sebelum naik ke posisi No. 1 satu hari kemudian.

Versi instrumental "Seven" juga debut di posisi No. 65 di tangga lagu Global Top Songs Spotify, sementara lagu solo Jungkook yang sebelumnya dirilis "Still With You" dan "My Time" menduduki posisi No. 54 dan No. 113 secara berturut-turut.

Di luar Spotify, "Seven" debut di posisi No. 1 di tangga lagu single digital harian Oricon (per tanggal 14 Juli) di Jepang, dan juga mencapai posisi No. 1 di tangga lagu Top 100 Melon dan beberapa tangga lagu real-time lainnya di Korea.

