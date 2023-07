Yeule Umumkan Album Softscars

MUSISI dan produser multidimensional Yeule mengumumkan album barunya berjudul Softscars, yang siap dirilis pada 22 September 2023 lewat label musik Ninja Tune.

Bersamaan dengan pengumuman itu, Yeule turut merilis single Dazies, lengkap dengan video yang disutradarai Zhang & Knight.

Single Dazies dirilis dengan lagu b-side berjudul Fish in the Pool, yang merupakan sebuah lagu instrumental yang menampilkan permainan piano yeule dengan vokal lembutnya yang menenangkan.

Fish in the Pool adalah sebuah cover dari lagu di film Jepang Hana and Alice oleh Shunji Iwai yang merupakan sosok inspiratif bagi Yeule.

Album Softscars mewakili awal baru dari perjalanan musik Yeule kala ia mengeksplorasi tekstur musik yang lebih lembut dan aransemen-aransemen unik yang menempatkan semua fokus kepada vokal magisnya. Proyek ini dengan seksama menelaah luka-luka emosional yeule yang telah lama tertahan.

Yeule menyuarakan suara hatinya lewat riff punk yang katarsis dan bunyi-bunyian elektronik di album Softscars.

"Aku menggunakan metafor dari sebuah luka untuk mewakili tiap lagu, luka-luka yang tetap lembut," ujar Yeule. "Jika kamu sedang berusaha sembuh dari trauma emosional atau luka fisik, yang harus diketahui adalah fakta tentang waktu yang tidak akan pernah menyembuhkan sebuah luka sepenuhnya. Rasa sakitnya sudah menghilang, namun kita masih bisa melihat bekas lukanya.

"Aku rasa hal-hal yang leluhurku lewati dulu diwariskan ke diriku; ada beberapa trauma yang menetap. Selalu ada hal yang membusuk atau sebuah distorsi di kehidupanku, selalu saja ada hal yang tidak berjalan dengan semestinya. Luka ini mengingatkanku bahwa aku dilindungi dan aku harus melindungi diriku," lanjutnya.

Meski topik yang dibahas terbilang berat dan tidak dapat dimengerti oleh sebagian orang, ada rasa pelepasan yang penuh kebahagiaan sepanjang proyek ini yang ditulis dan diproduseri oleh Yeule dan kolaboratornya, Kin Leonn, serta kontribusi dari segi produksi dari Mura Masa dan Chris Greatti yang telah berkolaborasi dengan Yves Tumor dan Willow Smith.

Vokal Yeule yang berubah-ubah terdengar lebih matang dari sebelumnya, lengkap dengan ketidaksempurnaannya dan bisikan-bisikan yang menghantui seraya yeule melewati proses penyembuhan yang tidak sempurna.

Yeule turut mengumumkan tanggal-tanggal baru untuk tur Amerika Utara dan Eropanya yang siap digelar pada musim gugur dan musim dingin tahun ini.

Tur Yeule siap menyambangi berbagai tempat termasuk Webster Hall di New York, The Fonda di Los Angeles, serta festival musik seperti Boiler Room Festival, End of the Road, Portola Festival, dan Levitation Festival. Tur terbarunya digelar setelah kesuksesan tur Glitch Princess-nya yang sold out. Tiket tur terbaru yeule dapat dibeli di tautan ini.

Softscars menjadi penanda dari era baru Yeule yang merayakan dirinya dengan penuh.

"Aku memaksa diriku untuk membedakan diriku dari persona musisiku dan mencoba untuk mengecilkan diriku karena aku sempat merasa bahwa orang-orang tidak akan menyukai sisi ini dari diriku," ujar Yeule.

Dengan berubah menjadi sosok dari dimensi lain yang dulu hanya ada dalam imajinasinya, yeule telah berhasil menjembatani identitas-identitasnya yang ada lewat berbagai bentuk dan konteks.

Pengumuman album baru yeule datang setelah perilisan single Sulky Baby dan album 2022-nya Glitch Princess, yang mendapatkan predikat Best New Music dari Pitchfork. yeule ada seorang seniman multidimensional di bidang musik dan seni visual.

Proyek Yeule ini dibuat oleh musisi asal Singapura, Nat'miel, sebagai portal baginya untuk mengomunikasikan karya-karyanya ke dunia luar sambil terus melindungi lapisan terdalamnya. Yeule dibuat sebagai sebuah manifesto dari identitas Nat saat ia dapat mengakses berbagai avatar dan memiliki kebebasan untuk berubah-ubah sesuai keinginannya. (Ant/Z-1)