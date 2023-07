BamBam GOT7 akan Gelar Tur Dunia pada September

SOLOIS dan anggota dari grup idola K-Pop, GOT7, BamBam resmi mengumumkan tur konser dunia perdananya bertajuk AREA 52 mulai September 2023 mendatang.

Pengumuman tersebut disampaikannya melalui akun media sosial Twitter miliknya, @BamBam1A. Melalui unggahannya tersebut, BamBam menyebutkan beberapa negara yang akan disinggahinya dalam tur konsernya tersebut.

"2023 - 2024 BamBam Tur Konser Dunia Perdana [AREA 52]," tulis BamBam, dikutip Minggu (16/7).

Baca juga: BamBam Bicara Soal Comeback GOT7

Dalam keterangan tersebut, BamBam akan memulai konsernya di Seoul, Korea Selatan pada 16 September 2023 di Olympic Hall, disusul dengan konser di Manila, Filipina pada 22 September 2023; Macau pada 30 September 2023; Kuala Lumpur, Malaysia pada 15 Oktober 2023; dan Bangkok, Thailand pada 28 Oktober 2023.

BamBam berjanji akan mengumumkan lebih banyak negara untuk tur konser AREA 52. Sejauh ini, Indonesia belum termasuk dalam daftar negara tur konser BamBam tersebut.

BamBam, saat ini, tengah disibukkan dengan beberapa kegiatan solo yang dilakukannya, seperti mengisi acara di festival musik Waterbomb di Korea Selatan dan menghadiri acara jenama Louis Vuitton di Paris, Prancis.

Baca juga: Lagu Duet BamBam GOT7 dan Seulgi Red Velvet Puncaki Tangga Lagu

Pada Maret lalu, BamBam telah merilis album solo miliknya berjudul Sour & Sweet. Album tersebut berisi tujuh lagu dengan judul lagu utama yang sama, yakni Sour & Sweet.

"Lagu lainnya dalam album tersebut, antara lain Feather, Take It Easy, Ghost, Sweet & Sour, Let's Dance, About You, Tippy Toe, dan Wings.

Lagu Sour & Sweet merupakan lagu dance dengan suasana gelap dan sentuhan suara retro, serta menggabungkan new wave dan synth-pop tahun 80-an.

BamBam juga turut berpartisipasi dalam penyusunan dan penulisan lirik dalam lagu tersebut. (Ant/Z-1)