Demi Lovato Siapkan Album Baru Berisi Lagunya dalam Versi Rock

DEMI Lovato, 30, bersiap merilis lagu-lagunya yang direkam ulang dalam versi untuk album barunya Revamped, yang akan dirilis pada 15 September.

"Menghembuskan kehidupan baru ke dalam lagu-lagu yang memainkan peran besar dalam karier saya telah membuat saya merasa jauh lebih dekat dengan musik saya daripada sebelumnya," kata Lovato dilansir dari Variety, Minggu (16/7).

Sorry Not Sorry (versi rock) menampilkan Lovato dengan dukungan gitaris Guns N' Roses, Slash dan produksi baru yang dibuat oleh Warren 'Oak' Felder, Keith "Ten4" Sorrells dan Alex Nice.

Versi aslinya keluar enam tahun lalu sebagai singel utama dari album studio keenam Demi, Tell Me You Love Me.

"Dengan Revamped, saya ingin memberi penghormatan kepada lagu-lagu yang paling disukai penggemar dan memainkan peran besar dalam karier saya dengan memberikan kehidupan baru yang menarik ke dalamnya," ujar pelantun lagu Heart Attack itu.

Pembuatan album ini sangat menyenangkan dan memungkinkan dirinya untuk mengekspresikan kecintaannya pada musik rock dengan cara baru.

"Saya tidak sabar menunggu semua orang mendengar lebih banyak," ungkapnya.

Lagu tersebut adalah single charting tertinggi Lovato di Billboard Hot 100 dan mengikuti perilisan Heart Attack (versi rock) dan Cool for the Summer (versi rock), yang semuanya akan membentuk 10 lagu di album Revamped. (Z-1)