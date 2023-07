Blxst Rilis Single Child of God

ARTIS bersertifikat platinum peraih nominasi penghargaan Grammy, Blxst, terus konsisten menunjukkan kehebatannya musim panas ini lewat single baru bersama rapper muda asal Los Angeles, Remble, Child of God.

Dirilis melalui Red Bull Records/Evgle, single terbaru ini dimainkan untuk pertama kalinya secara eksklusif di acara The Zane Lowe Show di Apple Music 1. Duo ini bersatu dalam sebuah lagu yang mengangkat tema tentang dualitas kehidupan manusia, dari masa sulit hingga akhirnya menemukan kebebasan.

Blxst menjelaskan, "Aku pikir berkolaborasi dengan Remble menyoroti dikotomi antara apa yang baik dan apa yang jahat. Kami berbicara dari perspektif ketidaksempurnaan, kita lahir sebagai orang yang berdosa dan kami menyentuh hal itu dengan cara yang sopan. Lagu ini merangkul faktanya bahwa: ketidaksempurnaan adalah hal yang membuat kita menjadi anak Tuhan, itu membuat kita adalah seorang manusia, dan saling hal relate satu sama lain."

Perilisan single ini mengikuti rangkaian rilisan terbaru dari Blxst, termasuk lagu West Coast Weekend dengan Tyga & YG, yang berhasil masuk ke daftar radio Top 30, lagu kolaborasi dengan Killer Mike berjudul Exit 9, dan lagu cover dari hit milik 50 Cent, 21 Questions, yang ada di playlist Apple Music Juneteenth.

EP terbaru Blxst, Just For Clarity 2, dirilis awal tahun ini dan telah mencapai lebih dari 50 juta stream. Proyek tersebut melahirkan single untuk radio Urban & Rhythm, Passionate (feat. Roddy Ricch), yang berhasil meraih peringkat #18 di Mediabase Rhythmic dan #20 di chart Billboard Rap Airplay.

Melangkah ke dunia olahraga, Blxst telah terlibat dalam beberapa aktivasi NBA termasuk menyusun soundtrack khusus untuk NBA 2K23 Season 7, Mei lalu, dan penampilannya di NBA Con di Las Vegas, minggu lalu, yang diselenggarakan oleh Amazon Music.

Kerendahan hati dan kerja kerasnya telah menghasilkan lebih dari 2,5 miliar stream selama kariernya dan penghargaan baru di tahun ini, termasuk nominasi di BET Awards untuk Best Male R&B/Pop Artist dan dua nominasi di iHeartRadio Awards untuk R&B Artist of the Year dan Best New R&B Artist.

Dengan banyak pencapaian yang mengesankan di sepanjang 2023, Child of God adalah bukti keunggulan artistik yang bisa kita harapkan dari Blxst. (RO/Z-1)