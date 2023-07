Bikin Iri, Nagita Slavina Main Tenis Bareng Taeyong NCT

TAEYONG NCT rupanya tidak hanya diajak makan masakan padang oleh Jerome Polin saat berkunjung ke Indonesia. Rupanya, Ia juga diajak main tenis oleh Nagita Slavina.

Taeyong NCT baru-baru ini datang ke Indonesia untuk menghadiri sebuah acara musik. Selama di Jakarta, ternyata idola K-pop itu sempat bertemu dengan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad.

Sebelumnya, Raffi Ahmad sudah lebih dulu mengunggah video dirinya dengan Taeyong. Dalam video tersebut, mereka tampak berjoget dengan iringan lagu solo milik leader NCT itu yang berjudul ‘Shalala’ Kali ini giliran sang istri, Nagita Slavina, yang membuat para penggemar NCT iri. Pasalnya, perempuan yang kerap disapa Gigi itu membagikan video di mana ia dan Taeyong tengah bermain tenis

“Hari ini aku mau latihan tenis. Biasanya yang nemenin Raffi, tapi hari ini luar biasa karena yang nemenin seseorang jauh dari Korea,” kata Nagita dalam video yang diunggah di akun TikToknya.

Kemudian, Nagita mengarahkan kameranya kepada Taeyong yang langsung menyapa publik sambil tersenyum. Idola itu tampak mengenakan kaus singlet putih dan celana panjang krem. Saat mulai bermain tenis, Taeyong melengkapi penampilannya dengan beanie merah muda.

Nagita mengaku senang kedatangan tamu dari Korea Selatan itu. Apalagi, ia juga berkesempatan bermain tenis dengan Taeyong.

“HomeRANS kedatangan @TAEYONGLEE. It’s so nice to have you here @SMTOWN,” tulisnya dalam caption unggahan tersebut.



Warganet sontak membanjiri kolom komentar. Mereka, khususnya penggemar Taeyong, dibuat heboh dengan kebersamaan Taeyong dan istri dari Raffi Ahmad itu.



“GAK KAGET TAPI KAGET WOI BUBU AHHHH,” tulis @shxxael.



“Kata gue Andara kudu bikin asrama buat NCT,” gurau akun lainnya.



“Dah lah bujang NCT jadi anak Rans,” ujar @itsmewoojae. (Z-10)