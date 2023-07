Lirik Lagu Seven Jungkook BTS Versi Clean dan Explicit Beserta Terjemahannya

Konsep lagu Seven milik Jungkook BTS yang baru dirilis, Jumat (14/7) kemarin memang sedikit berbeda. Produksi lagu yang menampilkan rapper asal negeri paman sam, Latto ini sepenuhnya dalam bahasa Inggris dan kontennya agak explicit, menyerupai lagu-lagu hip-hop yang biasanya dirilis di Amerika Serikat.

Seven adalah lagu cinta sederhana dan liriknya mengungkapkan kebahagiaan saat bersama. Seven adalah jumlah hari dalam seminggu dan lagu ini bermaksud membuktikan bahwa setiap hari menandakan intensitas cinta mereka.

Dalam beberapa hal, lagu ini ingin mengungkapkan bahwa setiap hari amat sempurna bila bersama orang yang dicintai. Seven tersedia versi clean dan versi explicit dengan cara penggambaran kesempurnaan cinta yang berbeda.

Dalam versi clean, Jungkook dengan senang hati mengakui bahwa setiap hari dalam seminggu, dia akan 'mencintai' (loving) kekasihnya dengan benar. Sebaliknya, versi explicit mendekati semantik khas hip-hop Amerika, menggantikan kata 'mencintai' (loving) dengan kata 'memuaskan' (fucking) kekasihnya dengan benar.

Itu adalah satu-satunya perbedaan antara kedua versi lirik tersebut, dalam video musik Seven, penggemar akan mendengar versi clean.

Lirik Seven beserta Terjemahan Bahasa Indonesia

Weight of the world on your shoulders

Beban dunia ada di pundakmu

I kiss your waist and ease your mind

Kucium pinggangmu dan tenangkan pikiranmu

I must be favored to know ya

Aku pasti diistimewakaan karena mengenalmu

I take my hands and trace your lines

Kubawa tanganku dan lintasi garis tubuhmu

It’s the way that we can ride

Inilah cara agar kita bisa bergerak

Think I met you in another life

Sepertinya aku pernah bertemu denganmu di kehidupan lain

So break me off another time

Jadi, hancurkan aku di lain waktu

You wrap around me and you give me life

Kamu menyelimutiku dan memberiku hidup

And that’s why night after night

Dan itulah mengapa malam demi malam

I’ll be lovin’ you right

Aku akan mencintaimu dengan benar

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat

Seven days a week

Tujuh hari dalam seminggu

Every hour every minute every second

Setiap jam, setiap menit, setiap detik

You know night after night

Kamu tahu malam demi malam

I’ll be lovin’ you right

Aku akan mencintaimu dengan benar

Seven days a week

Tujuh hari dalam seminggu

You love when I jump right in

Kamu suka ketika aku terang-terangan

All of me I’m offering

Menawarkan semua yang ada pada diriku

Show you what devotion is

Memperlihatkanmu apa kesetiaan itu

Deeper than the ocean is

Lebih dalam dari samudera

Wind it back I’ll take it slow

Putar kembali dan aku akan mengambilnya perlahan-lahan

Leave you with that afterglow

Meninggalkanmu dengan kilau cahaya itu

Show you what devotion is

Memperlihatkanmu apa kesetiaan itu

Deeper than the ocean is

Lebih dalam dari samudera

It’s the way that we can ride

Inilah cara agar kita bisa bergerak

Think I met you in another life

Sepertinya aku pernah bertemu denganmu di kehidupan lain

So break me off another time

Jadi, hancurkan aku di lain waktu

You wrap around me and you give me life

Kamu menyelimutiku dan memberiku hidup

And that’s why night after night

Dan itulah mengapa malam demi malam

I’ll be lovin’ you right

Aku akan mencintaimu dengan benar

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat

Seven days a week

Tujuh hari dalam seminggu

Every hour every minute every second

Setiap jam, setiap menit, setiap detik

You know night after night

Kamu tahu malam demi malam

I’ll be lovin you right

Aku akan mencintaimu dengan benar

Seven days a week

Tujuh hari dalam seminggu

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat

Seven days a week

Tujuh hari dalam seminggu

Every hour every minute every second

Setiap jam, setiap menit, setiap detik

You know night after night

Kamu tahu malam demi malam

I’ll be lovin you right

Aku akan mencintaimu dengan benar

Seven days a week

Tujuh hari dalam seminggu

Tightly take control

Mengambil kendali dengan erat

Tightly take his soul

Ambil jiwanya dengan erat

Take your phone put it in the camera roll

Ambil ponsel Anda, masukkan ke dalam rol kamera

Leave them clothes at the door

Tinggalkan pakaian mereka di depan pintu

What you waiting for, better come and hit ya goals

Apa yang Anda tunggu, lebih baik datang capai tujuanmu

He jump in it both feet

Dia melompatkan kedua kakinya

Going to the sun-up, we ain’t getting no sleep

Melihat matahari terbit, kita tidak akan tidur

Seven days a week, seven different sheets, seven different angles

Tujuh hari seminggu, tujuh lembar yang berbeda, tujuh sudut yang berbeda

I can be your fantasy

Aku bisa menjadi fantasimu

Open up say ahhh

Buka, katakan ahh

Come here baby let me swallow your pride

Kemarilah dan biarkan aku menjatuhkan harga dirimu

What you on I can match your vibe

Apa yang ada padamu, aku bisa mencocokkan dengan getaranmu

Hit me up and I’mma Cha Cha Slide

Panggil aku dan aku akan Slide Cha Cha

You make Mondays feel like weekends

Kamu membuat Senin terasa seperti akhir pekan

I make him never think about cheatin’

Aku membuatnya tidak pernah berpikir tentang penipuan

Got you skipping work and meetings, fuck it, let’s sleep in

Membuatmu bolos kerja dan rapat, persetan, ayo tidur

Seven days a week

Tujuh hari dalam seminggu

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat

Seven days a week

Tujuh hari seminggu

Every hour every minute every second

Setiap jam setiap menit setiap detik

You know night after night

Kau tahu malam demi malam

I’ll be lovin’ you right

Aku akan mencintaimu dengan benar

Seven days a week

Tujuh hari dalam seminggu

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat

Seven days a week

Tujuh hari dalam seminggu

Every hour every minute every second

Setiap jam setiap menit setiap detik

You know night after night

Kau tahu malam demi malam

I’ll be lovin’ you right

Aku akan mencintaimu dengan benar

Seven days a week

Tujuh hari dalam seminggu. (Z-10)