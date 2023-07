Video Musik Seven Jungkook BTS Ditonton 35 Juta Viewers Kurang dari 24 Jam 

NAMA sang golden maknae BTS, Jungkook, terus melambung usai lagu debut miliknya, Seven, dirilis, Jumat (14/7) kemarin. Tidak hanya memenuhi ekspektasi penggemar, namun Seven juga langsung melejit ke puncak tangga musik di seluruh dunia.

Terpantau video musik lagu Seven Jungkook BTS kini sudah ditonton lebih dari 35 juta viewers di YouTube. Lagu tersebut juga telah menempati posisi #1 on trending on music di platform tersebut.

Tak hanya itu, penampilan Jungkook di Good Morning America (GMA) masih jadi perbincangan. Sang K-pop idol tersebut tampil di acara musik pagi terpopuler di Amerika dengan membawakan single debut terbarunya Seven dan lagu-lagu lainnya yang Ia populerkan sebelumnya juga bersama grup BTS, Dynamite dan Euphoria dari album Love Your Self, 2018.

Foto Bersama Latto

Latto menghebohkan jagad internet dengan mengunggah foto bersama Jungkook BTS.

Untuk mendukung lagu solo Jungkook Seven, Latto juga menggunakan media sosialnya dan membagikan beberapa cuplikan di balik layar.

Latto memposting serangkaian foto di Instagram-nya dengan judul, "7️⃣7️⃣7️⃣" yang semakin menambah kegembiraan bagi para penggemar. Di foto pertama, kedua artis tersebut memancarkan karisma mereka yang tak tertandingi. (Z-10)