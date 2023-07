Baru Dirilis, Single Seven Jungkook BTS Langsung Trending Nomor 1 di YouTube

JUNGKOOK BTS resmi merilis lagu solonya yang berjudul Seven pada Jumat (14/7). Lagu ini telah menduduki #1 on Trending di platform streaming video musik YouTube dengan 13 juta penayangan dalam waktu lima jam.

Video musik Seven (feat. Latto) yang dibintangi oleh aktris Han So-hee tersebut juga ikut diunggah melalui saluran YouTube Hybe Labels.

Dalam video berdurasi lebih dari tiga menit itu, Jungkook terlihat berusaha memikat Han So-hee dengan janji untuk mencintainya tujuh hari seminggu. Video dimulai dengan Jungkook dan So-hee duduk seolah berdebat di sebuah meja di restoran.

Meskipun kekacauan terjadi, Han So-hee berteriak pada Jungkook mencoba membuatnya mengerti cintanya padanya. Selanjutnya, Jungkook bergantung di jendela kereta saat Han So-hee berada di dalamnya. Tak berhenti di situ, Jungkook pun berjalan di atas atap kereta sambil bernyanyi untuknya.

Pada segmen berikutnya, Han So-hee terlihat datang ke ruang cuci untuk mencuci pakaiannya. Jungkook pun tetap mengikuti So-hee sambil bernyanyi. Bahkan ketika ruangan tergenang air hampir menenggelamkan mereka berdua, Jungkook tetap bernyanyi hanya So-hee.

Kemudian, Jungkook terlihat dibawa di atas tandu setelah mengalami kecelakaan di jalan. Namun, saat melihat So-hee berjalan di dekatnya, dia melompat dan pergi ke arahnya dengan buket bunga. Jungkook terlihat terbang jauh ke dalam pusaran badai dan berbaring dalam peti mati.

Latto menyanyikan bagian rapp lagu Seven saat adegan So-hee duduk di antara para tamu. Beberapa saat kemudian, Jungkook yang awalnya diceritakan meninggal dunia mendadak membuka mata, tersenyum dan membuka peti mati sambil tetap bernyanyi. Melihat ini, So-hee pun menghela nafas lega.

Video berakhir dengan Jungkook berjalan di tengah hujan di samping So-hee sambil dia mengulurkan tangannya dan mereka berjalan pergi bersama.

Berikut adalah beberapa penggalan lirik dan arti lagu Seven.

Weight on your shoulder

Beban dunia di pundakmu

I kiss your waist and ease your mind

Aku mencium pinggangmu dan menenangkan pikiranmu

I must be favoured to know ya

Aku harus menjadi yang terpilih untuk mengenalmu

I take my hands and trace your lines

Aku menggenggam tanganmu dan mengikuti jejakmu

It's the way that we can ride

Inilah cara kita bisa melaju

Think I met you in another life

Kurasa aku bertemu denganmu dalam kehidupan lain

So break me off another time

Jadi pecahkan aku dalam waktu lain

You wrap around me and give me life

Kau melingkari diriku dan memberiku hidup

And that's why night after night I'll be lovin' you right

Dan itulah mengapa malam demi malam aku akan mencintaimu dengan benar

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu

Seven days a week.

Tujuh hari seminggu.

Menanggapi video ini, seorang penggemar menulis, "Ia melakukan apa saja demi cintanya. Pria itu berjuang untuk hidupnya sepanjang video musik."

Sebuah komentar mengatakan, "Aku suka lagunya haha haha. Jungkook benar, aku langsung ketagihan."

Orang lain berkata, "Ini terdengar sangat bagus dan Jungkook sangat keren. Dia tampan dan lihatlah dia di air. Aku juga ingin memiliki pacar seperti Jungkook." (Z-10)